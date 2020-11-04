Словакия запретила коммунистические символы

04.11.2020, 16:48, Новости дня

Национальный совет Словакии внес поправки в закон о коммунистическом режиме в Чехословакии в 1948-1989 годах, запретив его символы на памятниках и памятных досках и присвоение улицам имен деятелей режима.

В дополнении к закону указывается, что «коммунистический режим в Чехословакии способствовал подавлению основных прав и свобод, а компартии Чехословакии и Словакии считаются преступными организациями», передает ТАСС.

Помимо прочего, в Словакии теперь запрещено давать улицам и любым общественным пространствам имена деятелей Словацкой республики, тесно сотрудничавшей с гитлеровской Германией в 1939-1945 годах.

В октябре лидер праворадикальной партии Словакии «Котлебовцы – Народная партия «Наша Словакия» получил четыре года и четыре месяца заключения за распространение радикальной символики.