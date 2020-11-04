В аэропорту Симферополя открыли фотовыставку ко Дню народного единства

04.11.2020, 16:48, Новости дня

В День народного единства в международном аэропорту Симферополя открылась выставка фотографий «Россия. Полет через века».

Экспозиция разместилась в общедоступной зоне терминала аэропорта, она представлена работами фотографов из различных регионов России, передает ТАСС.

На мольбертах установлено 40 фоторабот, на которых запечатлено природное, архитектурное и культурное разнообразие регионов РФ от Камчатки до Крыма, а также ключевые моменты современной истории страны. Часть фотографий посвящена победе в Великой Отечественной войне, 75-летие которой РФ отмечает в этом году.

Проект стартовал в 85 регионах, в Симферополе он будет действовать до начала декабря.

«Перед нами масштабный проект, суть которого – показать многообразие и красоту России, показать ее во всем ее природном, архитектурном, культурном и, главное, человеческом величии. Примечательно, что открытие выставки проходит в День народного единства. В праздник, объединяющий народы России. Выражаю слова благодарности организаторам выставки. Вместе мы делаем очень важное дело – объединяем россиян. Только сильный, сплоченный и независимый народ имеет возможность выбирать свое будущее», – отметил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

В свою очередь директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Симферополя Игорь Лаптев сказал, что с момента открытия новый терминал в Крыму стал успешной экспозиционной площадкой. По его словам, сейчас в здании аэровокзального комплекса проходят сразу три выставки.

«Мы с удовольствием присоединились к масштабному всероссийскому проекту «Россия. Полет через века», демонстрирующему культурное и природное разнообразие нашей огромной страны. Уверен, что наших пассажиров и гостей заинтересуют достопримечательности российских регионов», – сообщил он.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет он входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. С 2015 года он ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в РФ на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, был включен в праздничный календарь в 2005 году в память об одном из самых драматичных периодов отечественной истории, ставшем символом сплочения народа перед лицом внешних угроз. Дата напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.