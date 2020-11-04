Жители Барнаула вышли митинговать в поддержку Дональда Трампа

04.11.2020, 16:37, Разное

В Барнауле несколько тысяч жителей города вышли митинговать за президента США Дональда Трампа. По мнению протестующих, Байден и лобби Демпартии пытаются украсть у него победу. Впервые за много лет защищённый Конституцией выбор американского народа оказался под реальной угрозой и это не может не тревожить, считают в регионе.

Один из митингов был санкционирован властями накануне, активисты также провели серию одиночных пикетов со слоганами «Байден, твоё время вышло», «Проснись, Америка!» и официальным трамповским «Make America Great Again». На самом крупном митинге, прошедшем на площади Советов, перед собравшимися выступили вице-мэр Алексей Постников и глава фракции КПРФ в городском совете Евгений Жучин.

«Нельзя, конечно, говорить от имени всех сразу, но я уверен, во всём Барнауле, во всём Алтайском крае найдётся не так уж и много людей, равнодушных к происходящему сейчас в Америке. Наше внимание приковано к экранам телевизоров, где сейчас в виде цифр, в виде первых итогов выборов мы видим, как идёт борьба между добром и злом, между великой Америкой и Содомом. Дональд Джон Трамп, мы все с тобой», – заявил заместитель мэра под аплодисменты публики.

В свою очередь представитель коммунистов повёл речь о том, что в лице Байдена США столкнулись с вызовом самому фундаменту их существования.

«Для любого русского, советского человека, у которого голова не замылена западной пропагандой, который отличает хорошее от плохого, слово «демократия» – это ругательство. Так называемая демократия – это голод, Ельцин, девяностые. На примере Запада мы знаем: демократия это разврат, это легализованные сами знаете какие браки, это когда детей из семей забирают и этим вот людям отдают понятно зачем. Враньё, пропаганда в СМИ у них – ни бога, ни чёрта не боятся, карикатуры вы вот эти видели, на самого Аллаха. Вот, что такое западная демократия. И как мы видим, победа демократа и сатаниста Байдена – это может стать победой тёмных сил, а они никаких способов не стесняются и будут пытаться одеяло перетянуть сейчас. Надо следить за этими демократами и давать им по рукам, чтобы сохранить фундаментальные ценности, потому что американский народ там, от Оклахомы до Канзаса, так сказать, все за Трампа. И я верю, что Америка обязательно будет снова великой», – сказал он.

По данным местных силовиков, митинги прошли без эксцессов и провокаций, патрули следили за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Новые народные сходы пока не планируются, но в зависимости от итогов американских выборов ещё «всё может быть», заявили в пресс-службе мэрии.