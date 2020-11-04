 

Кличко выздоровел от COVID-19

04.11.2020, 16:30, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко выздоровел от COVID-19. Об этом он заявил во время брифинга 4 ноября, который транслировался на его странице в Facebook.

“Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус – негативный. Я чувствую себя хорошо, сейчас полон сил и готов работать”, – сказал городской голова.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/361525415067732/

24 октября Кличко сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки. Умер уже 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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