 

“За майбутнє” требует пересчитать результаты в Черновцах и в случае выявления фальсификации провести новые местные выборы

04.11.2020, 16:30, Новости дня

На выборах в Черновицкий городской совет невозможно установить результаты выборов, так как зафиксировано слишком много фальсификаций, заявили в партии “За майбутнє” в комментарии агентству УНИАН.

В политической силе потребовали провести пересчет на всех городских участках и в случае, если будут выявлены фальсификации, провести в Черновцах перевыборы.

“Когда наши кандидаты, наблюдатели и члены комиссий начали сообщать об очень серьезных фальсификациях, мы обратились в городскую ТИК, чтобы осуществить перерасчет. К сожалению, решили пересчитать только 21 участок, но и этого оказалось достаточно, чтобы оценить уровень фальсификаций. Для примера, сегодня пересчитали один большой участок №730274, где проголосовали 540 избирателей. Только вдумайтесь в эту цифру: из 540 бюллетеней 430 оказались недействительными. Они были без печатей. Произошли очень серьезные фальсификации, – рассказал глава областной партийной организации Виталий Ткачук. – Мы будем добиваться пересчета и на других участках, но уже видно: фальсификации очень серьезные. Поэтому высока вероятность, что мы будем требовать перевыборов в Черновицкий городской совет”.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

6 ноября – последний день определения результатов выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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