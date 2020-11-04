Пираты напали на танкер с российскими моряками в Гвинейском заливе

04.11.2020, 16:08, Новости дня

Танкер NAFELLI II с российскими моряками подвергся нападению пиратов в Гвинейском заливе.

Инцидент произошел во вторник в 170 километрах от Нигерии. На борту также находятся моряки из Грузии и с Украины, передает портал Dryad Global.

Сообщается, что экипаж танкера, предположительно, находится в безопасности. Преступники покинули судно. Также уточняется, что танкер следовал под флагом Панамы. По информации источника, этот инцидент стал уже 14-м в Гвинейском заливе за этот год.

В июле пираты взяли в заложники с борта танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе 13 членов экипажа, состоявшего из 19 граждан РФ и Украины. Сообщалось, что в заложники могли взять 15 человек. Позднее российские моряки были освобождены.