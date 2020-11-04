Франция запретила деятельность турецких националистов

04.11.2020, 16:08, Новости дня

Турецкая националистическая организация «Серые волки» официально запрещена во Франции, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

«Движение «Серые волки» было распущено на заседании совета министров в соответствии с поручением президента республики. Как подробно изложено в указе, который я представил, оно разжигает дискриминацию и ненависть и причастно к насильственным действиям», – сообщил министр в Twitter.

В понедельник Дарманен заявил, что во Франции будет запрещена деятельность организаций турецких националистов, в частности группировки «Серые волки». По его словам, в декабре на рассмотрение парламента вынесут законопроект, позволяющий более решительно и эффективно бороться с радикальными исламистскими организациями. Также министр сообщил, что в течение 15 дней он представит прошение о запрете «Комитета против исламофобии».

Напомним, отношения Франции и Турции обострились после речи французского президента Эммануэля Макрона, высказавшего идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. Он заявил, что необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Заявление прозвучало после того, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. Кроме того, Эрдоган призвал турков не покупать французские товары на фоне дипломатического конфликта между двумя странами. В ответ Франция отозвала посла из Турции.