Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур

04.11.2020, 16:08, Новости дня

Президент Владимир Путин во время встречи с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции процитировал четыре священных текста – Библию, Коран, Тору и Ганджур.

На встрече российский лидер отметил, что рядом с ним на столе лежат четыре священных текста – Библия, Коран, Тора и Ганджур, и добавил, что в каждом из них заложена любовь к ближнему, независимо от расы, национальности и традиций, передает РИА «Новости».

«Позволю себе процитировать некоторые. Библия: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя». А вот Коран: «Скажи, Мухаммад, не прошу я награду у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне», – сказал президент.

Также Путин процитировал Тору и Ганджур.

«Вот Тора: «Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Снова и снова увещевай ближнего – и не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы, люби ближнего, как самого себя». И, наконец, слова Будды: «В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь», – заключил президент.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Российский лидер напомнил, что этот государственный праздник приурочен к героическим событиям начала XVII века, когда народ РФ положил конец трагедии Смутного времени.

Кроме того, президент заявил, что патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии. Он подчеркнул, что все народы РФ «вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед и проходили через тяжелейшие испытания, исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом». Также он указал на необходимость гармонии между правами и обязанностями граждан.