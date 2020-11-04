Твоя квартира — достояние «Газпрома»?

04.11.2020, 15:55, Разное

649 семей в Ялте могут лишиться жилья. Их дом окружило крымское поместье газовой монополии.

Мечты сбываются

Живописный поселок Парковое на Южном берегу Крыма, окруженный морем, лесами и горными вершинами, пытаются разобрать на виллы и земельные участки последние двадцать лет. В нулевых украинские олигархи понастроили здесь резиденций, а в 2016 году их отобрали новые крымские власти и выставили на продажу. Почти все выкупил «Газпром».

Продажа очередной виллы состоится в ноябре. Одновременно в Ялте пройдет заседание суда по иску городских властей к жителям Паркового, купившим апартаменты в высотке по адресу: Парковое шоссе, 21, — рядом с двумя «газпромовскими» резиденциями.

Чиновники требуют от людей не только покинуть многоэтажку, но и снести ее за свой счет —

якобы построенное еще при Украине 15-этажное здание было возведено самовольно.

Жители с чиновниками не согласны. Они считают, что причина выселения проста: с верхних этажей их дома открывается прекрасный вид на «газпромовские» виллы — видно все, чем занимаются VIP-гости полуострова.

Высотка на Парковом шоссе. Фото предоставлено жителями дома

Алексей Пархоменко приобрел апартаменты в Парковом в 2017 году.

— Мы с юристами проверяли все документы, продавец был гражданином Украины, но переделал документы согласно российскому законодательству, — говорит Пархоменко. — При сделке никаких проблем не было.

Иск ялтинской администрации стал для Алексея полной неожиданностью. Как и для других 68 ответчиков. Собственники написали петицию президенту РФ, в которой отметили, что «несправедливо пострадавшими могут оказаться 649 семей». Глава государства пока не отреагировал.

Из иска следует, что в ходе строительства были допущены нарушения: застройщик якобы продолжал возводить здание после окончания срока действия разрешения на строительство, а сама высотка построена в 100-метровой прибрежной зоне в историческом ареале Симеиз–Парковое (это территория памятника истории и культуры Новый Кучук-Кой).

Оплатить снос должны сами владельцы апартаментов, а вместе с ними — застройщики: ООО «Фирма Грантор» и ООО «СК Консоль-Строй ЛТД».

Хозяева побережья Красным выделены объекты «Газпрома». Зеленым — экс-резиденция Ахметова, выставленная на продажу. Фиолетовым — апартаменты множества физлиц, которых заставляют снести высотку.

Сами жильцы уверены, что причина внезапного иска другая. Высотка стоит между двумя шикарными особняками, которые отлично просматриваются с верхних этажей. Оба принадлежат «Газпрому», а точнее его дочерней компании «ЭТЦ в Парковом».

«Стопроцентной информации, что в деле присутствует тайный бенефициар, нет, но по факту "Газпром" на сегодняшний день полностью окружил наш комплекс [особняками], — говорит Алексей Пархоменко. — Других лиц, заинтересованных в сносе нашего здания и в самом земельном участке под ним, мы не видим. Если они завладеют нашей территорией, то весь поселок Парковое окажется в их распоряжении».

То, что Парковое полностью перейдет под контроль «Газпрома», — вполне вероятный сценарий, учитывая, что 17 октября власти Крыма выставили на продажу очередной особняк по соседству с двумя уже принадлежащими газовому гиганту и злополучной высоткой.

Начальная стоимость резиденции — 699,9 млн рублей (она тоже возведена у воды, однако сносить ее власти не собираются).

Согласно выписке из Росреестра (имеется в распоряжении редакции), основная резиденция состоит из пяти этажей плюс одного подземного, введена в эксплуатацию в 2015 году.

С 2003 года этот комплекс принадлежал украинской компании ООО «Инвестио», 7 июня 2016 года она зарегистрировала на него уже российское право собственности. Но 3 марта 2017 года, согласно актам арбитражного суда РК, крымское правительство издало распоряжение «О выкупе имущества для нужд Республики Крым» — документы предписывали принудительный выкуп резиденции у собственника.

Как выяснила «Новая», никаких выплат он так и не получил. Кроме того, Совмин отсудил еще один приватный особняк по соседству (Парковое шоссе, 14А) у кипрского офшора «Старвиста Лимитед»: российские суды пришли к выводу, что при Украине крымские власти не имели права продавать резиденцию частнику, и она выбыла из госсобственности незаконно. В декабре 2019 года ее без аукциона продали «Газпрому» за стартовую цену 2 млрд рублей.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Конечным владельцем обеих резиденций был украинский предприниматель Ринат Ахметов*. Будет ли российский газовый гигант участвовать в аукционе по выкупу последней ахметовской резиденции в Парковом — пока неизвестно, получить комментарий представителей энергохолдинга не удалось. Список участников торгов станет известен не ранее 6 ноября.

В то же время в ахметовской System Capital Management с грядущей продажей предсказуемо несогласны. Там заявляют, что национализация имущества компании в Крыму была проведена незаконно.

«Ни одна из компаний SCM, в том числе "Инвестио" и "Старвиста", не получали компенсацию за незаконно захваченное имущество в Крыму от местных властей, — сообщили «Новой» представители холдинга. — SCM не ведет и не планирует вести никаких переговоров с местными властями. Все имущественные действия с активами SCM в Крыму мы считаем незаконными и несоответствующими международному праву».

В декабре 2019 года сайт телеканала «Настоящее время» сказал со ссылкой на пресс-службу SCM, что в связи с отчуждением резиденции «Новый Кучук-Кой» в Крыму компания Ахметова инициировала инвестиционный арбитраж против Российской Федерации. На вопрос «Новой», на каком этапе находится разбирательство, в SCM не ответили.

Пансионат, он же дом

Но вернемся к 15-этажному зданию на Южном берегу Крыма. Как выяснила «Новая газета», высотка с прилегающим комплексом построек юридически является пансионатом, но фактически — это жилой дом с апартаментами. Это распространенная практика застройки прибрежных территорий в Крыму, на которых нельзя возводить жилые дома, зато санаторно-лечебные комплексы — можно. Апартаменты в таких комплексах отличаются от квартир тем, что в них нельзя прописаться, но людей, которые хотят видеть море с балкона, это не останавливает.

Здание начали строить еще при Украине в 2000 году. Тогда ООО «Фирма Грантор» выкупило у Фонда имущества Крыма недострой пансионата «Криворожсталь» и оформило 6,2 га земли под ним в аренду. Помогать достраивать комплекс апартаментов взялась компания «СК Консоль-Строй Лтд». Группу компаний «Консоль» связывают с главой Госсовета Крыма Владимиром Константиновым.

Высотка на Парковом шоссе. Фото предоставлено жителями дома

В свою очередь, владельцы ООО «Фирма Грантор», с легкостью получившие огромный кусок приморской земли за копейки, — тоже не простые люди. Учредителем компании, согласно ЕГРЮЛ, является вдова депутата Верховной рады Украины и парламента Крыма, одного из крупнейших бизнесменов полуострова Льва Миримского, — Виктория Миримская.

«Консоль» и «Грантор» в ноябре 2001 года заключили соглашение о совместной деятельности. Один из собственников апартаментов, Алексей Пархоменко, сказал «Новой», что «Консоль» должна была заниматься строительством и оформлением документации, а арендующий землю «Грантор» должен был получить в собственность незначительную часть апартаментов для дальнейшей продажи.

Уже на этапе строительства не обошлось без уголовного дела. Как сообщали СМИ, глава «СК Консоль-Строй Лтд» Владимир Ясинский обвинялся в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. «Консоль» для строительства пансионата привлекла средства пайщиков — этот факт был скрыт компанией при получении кредита на строительство от «Райфайзен Банк Аваль» под залог недостроя.

То есть фактически в залог были отданы паи людей, которые за них заплатили и могли потерять.

Но строительство все же закончилось, и «Грантор» с «Консолью» стали распродавать недешевые апартаменты. Среди собственников (часть фамилий указана в иске ялтинской администрации) значатся Андрей Иосифович Кобзон, глава «Грантора» Виктория Миримская, а также Елена Владимировна Константинова (тем же именем зовут дочь главы Госсовета Крыма).

«Газпром», кажется, оказался сильнее.

*Собственник выставленного на продажу особняка по улице Парковой, 12В, ООО «Инвестио», по данным выписки из украинского реестра юрлиц (есть в распоряжении редакции), является дочерней компанией офшора «Старвиста Лимитед», который, в свою очередь, являлся собственником соседнего особняка (Парковая, 14А).Руководителями «Старвисты» являются подчиненные Рината Ахметова, занимавшие должности в его компаниях «Укртелеком» и «ДТЭК». Один из них, Роман Бугаев, — бывший директор по корпоративным правам и управлению зарубежными активами основного холдинга Ахметова System Capital Management.

Нина Авдеенко

— специально для «Новой»,

Крым