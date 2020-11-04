Японские ученые объяснили механизм смены магнитных полюсов Земли
04.11.2020, 15:50, Новости дня
Переключение магнитных полюсов Земли происходит с периодичностью раз на 200-300 тысяч лет, утверждают японские ученые. Группа специалистов исследовала данный вопрос и пришла к выводу, что в последний раз это случилось примерно 20 тысяч лет назад.
После того как северный и южный полюса нашей планеты меняются местами, начинается период нестабильности, который теоретически может длиться до 10 тысяч лет, говорят ученые.
Исходя из этого, все разговоры о том, что магнитные полюса снова вот-вот поменяются местами, что может привести к непредвиденным последствиям для человечества, следует считать обычными фантазиями катастрофистов. В ближайшие сотни тысяч лет ничего подобного не будет, утверждают эксперты.
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