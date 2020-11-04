Японские ученые объяснили механизм смены магнитных полюсов Земли

04.11.2020, 15:50, Новости дня

Переключение магнитных полюсов Земли происходит с периодичностью раз на 200-300 тысяч лет, утверждают японские ученые. Группа специалистов исследовала данный вопрос и пришла к выводу, что в последний раз это случилось примерно 20 тысяч лет назад.

После того как северный и южный полюса нашей планеты меняются местами, начинается период нестабильности, который теоретически может длиться до 10 тысяч лет, говорят ученые.

Исходя из этого, все разговоры о том, что магнитные полюса снова вот-вот поменяются местами, что может привести к непредвиденным последствиям для человечества, следует считать обычными фантазиями катастрофистов. В ближайшие сотни тысяч лет ничего подобного не будет, утверждают эксперты.