 

Японские ученые объяснили механизм смены магнитных полюсов Земли

04.11.2020, 15:50, Новости дня

Переключение магнитных полюсов Земли происходит с периодичностью раз на 200-300 тысяч лет, утверждают японские ученые. Группа специалистов исследовала данный вопрос и пришла к выводу, что в последний раз это случилось примерно 20 тысяч лет назад.

После того как северный и южный полюса нашей планеты меняются местами, начинается период нестабильности, который теоретически может длиться до 10 тысяч лет, говорят ученые.

Исходя из этого, все разговоры о том, что магнитные полюса снова вот-вот поменяются местами, что может привести к непредвиденным последствиям для человечества, следует считать обычными фантазиями катастрофистов. В ближайшие сотни тысяч лет ничего подобного не будет, утверждают эксперты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Кремль пообещал Австрии ответ на высылку российского дипломата

18.09 / В Общественной палате оценили предложение удвоить штрафы для цифровых монополистов

09.07 / Новый седан Volkswagen Polo начал продаваться в России

22.07 / Палата представителей одобрила свою версию оборонного бюджета

19.08 / «Вы победили, ребята» – устав от издёвок, американские полицейские массово увольняются

04.09 / НАТО: Россия должна сотрудничать в расследовании отравления Навального

25.07 / Сотрудники консульства КНР освободили закрытое в США диппредставительство

06.08 / Лингвист рассказал о назревших изменениях правил русского языка

05.10 / Видеомониторинг за состоянием окружающей среды могут установить на Камчатке

11.09 / Правительство США распродало всю недвижимость в Гонконге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска