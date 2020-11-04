 

При нападении неизвестных с ножом около Белого дома пострадали четыре человека

04.11.2020, 15:48, Новости дня

В ночь после выборов в США рядом с Белым домом произошло вооруженное нападение, в результате пострадали четыре человека, сообщили американские СМИ.

Нападавшие были вооружены ножом, среди пострадавших – трое мужчин и женщина. Сейчас их ранения не представляют угрозу для жизни, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Уточняется, что полиция разыскивает троих подозреваемых, которые могут быть участниками крайне правой группировки, поддерживающей действующего главу белого дома Дональда Трампа. Власти страны пока не могут ответить, был ли инцидент связан с выборами президента.

В 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде. Ранее стали известны предварительные результаты президентских выборов.

Напомним, выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). К избирателям обратился кандидат в президенты Джо Байден, заявив, что демократы «на пути к победе на выборах». Между тем на фоне голосвания в США начались первые беспорядки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Спецпомощник Рейгана – США любят «дипломатию канонерок» — но она пока никого не убедила

25.10 / «Оппозиционная платформа» прошла в горсоветы Одессы и Харькова

17.10 / «Эффект Греты» – европейцы всё чаще предпочитают поезда самолётам

23.07 / Смартфон Realme V5 сможет работать в сетях 5G

10.07 / Экс-депутат Рады назвал причину невозможности возврата Крыма в состав Украины

13.08 / В Госдуме допустили продление программы льготной ипотеки под 6,5% еще на год

28.09 / Урожай пшеницы в РФ в 2020 году стал вторым в истории

31.07 / В Берлине совершено нападение на ТЦ

10.10 / Азербайджан и Армения договорились на переговорах о прекращении огня в Нагорном Карабахе

27.08 / Букеровскую премию получила писательница из Нидерландов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска