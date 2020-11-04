Российским пенсионерам хотят ограничить денежные переводы

04.11.2020, 15:23, Разное

Глава общественного движения “За безопасность” Дмитрий Курдесов отметил, что зачастую жертвами мошенников становятся представители старшего поколения. Преступники “разводят” доверчивых пенсионеров по телефону, придумывая всё новые и новые уловки, чтобы те сообщили им персональные данные своих карт или просто перевели деньги.

В связи с этим активист выступил с предложением установить для российских пенсионеров ежесуточный лимит на денежные переводы в размере 10 тысяч рублей. По мнению эксперта, это не позволит злоумышленникам получить от пенсионеров более крупные суммы. Свою инициативу Курдесов направил лично председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

Однако идея специалиста почти сразу же столкнулась с критикой российских законодателей. Эксперт Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что такая мера не столько затруднит деятельность мошенников, сколько ударит по самим пенсионерам, которым зачастую нужно перевести более 10 тысяч рублей. Вместо этого Бессараб предложила ужесточить наказания за подобные преступления, совершенные в отношении представителей старшего поколения.

Представитель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский обратил внимание, что такую идею будет трудно реализовать на практике. По словам Рязанского, для этого потребуется выделить и законодательно определить категорию лиц старшего возраста, находящихся в группе риска и неспособных самостоятельно принимать адекватные решения в таких ситуациях, что крайне сложно осуществить.