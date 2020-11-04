Вирусологи Центра Гамалеи рассказали, когда коронавирус станет менее опасным

04.11.2020, 15:17, Разное

Вирусологи Центра Гамалеи дали прогноз относительно дальнейшего распространения коронавируса. Эксперты назвали сроки, когда Covid-19 станет менее опасным.

Впервые коронавирус был обнаружен почти год назад на территории Китая. За короткое время заболевание распространилось по всей планете, перейдя в фазу пандемии. Специалисты российского Центра Гамалеи дали свои прогнозы о том, когда можно надеяться на спад вируса.

По мнению вирусолога Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, заболевание может перейти в так называемый «мирный» статус. Но для этого необходимо, чтобы прошло определенное время, как минимум, два или три года. При этом вирусные штаммы продолжат размножаться, более того, они будут еще более заразными. Но смертность из-за Covid-19 снизится, таким образом заболевание перейдет в статус менее летального.

На данный момент в мире выявлено более 280 мутаций SARS-CoV-2, однако не все подобные вариации приводят к серьезным осложнениям. Ученые из США недавно обнаружили, что к большей заразности недуга приводят накапливающиеся генетические мутации. Также подобный факт, как сообщают «Народные новости России», влияет на работу иммунной системы, осложняя ее. Перспектива дальнейшего развития пандемии позволит разработать оптимальный план борьбы с заболеванием, учитывая все особенности ее распространения и мутаций.