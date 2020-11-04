Ученые: Искусственное освещение оказывает негативное воздействие на окружающую среду

04.11.2020, 15:17, Разное

Ежегодно интенсивность искусственного освещения возрастает на 2%, поэтому по силе воздействия его можно сравнить с изменением климата. Ученые из Университета Эксетера установили, какое негативное воздействие оно оказывает.

Эксперты говорят о том, что постоянный рост количества освещения на планете приводит к сбитым циклам размножения многих растений и животных. Начинает меняться уровень гормонов, они становятся очень уязвимыми. Воздействие искусственного света настолько большое, что оно отражается даже на беспозвоночных и микробах. Этот процесс дошел до точки, когда начинаются системные разрушения, которые можно по силе приравнять к иным формам загрязнения планеты.

После того, как исследователи проанализировали 126 научных работ, они пришли к выводам, что у животных, которые ночью подвергаются воздействию искусственного света, снижен мелатонин. Это гормон, который отвечает за регуляцию циклов сна. Кроме этого, наблюдалось нарушение поведенческих паттернов, значительно укорачивался период активности.

Если изучить спутниковые снимки планеты, сделанные ночью, то видно, с какими темпами проблема расширяется географически. Также растет интенсивность света, так как все чаще используют недорогие белые яркие светодиоды.