Ольга Бузова призналась, на что тратит все свои деньги

04.11.2020, 15:17, Разное

В одном из интервью Ольга Бузова призналась, что не любит тратить на себя деньги и знает, как нужно экономить. По словам артистки, ей больше нравится баловать подарками близких людей.

На шопинг у Ольги Бузовой практически нет времени, поэтому ее образами занимаются стилисты. Певица рассказала, что свою первую заработную плату она отдала матери, а потом копила средства, чтобы купить Ирине Александровне квартиру в Санкт-Петербурге. После приобретения недвижимости у нее ничего не осталось, но, знаменитость всегда уверена в собственных силах. Поэтому сейчас она мечтает о даче для матери, которую хочет купить в Италии или Испании.

Сама Ольга Бузова приобрела квартиру в Москве в элитном жилом комплексе, но там еще доделывают ремонт. Артистка признается, что мечтает о большом загородном доме, который станет уютным «семейным гнездышком». Ольга Бузова хочет счастливо выйти замуж и подарить избраннику детей. Она уверена, что сможет успешно совмещать карьеру и материнство.