Почему они на свободе? – Личное мнение

04.11.2020, 15:15, Разное

Несмотря на то, что Арсен Мелкоян, убивший волгоградского отца-одиночку Романа Гребенюка, дал признательные показания и отправился до суда в СИЗО, его сестра Ануш и её муж находятся на свободе.



Фото: Соцсети

Женщина, которая в родительском чате спровоцировала скандал своим неадекватным поведением, спокойно живёт дальше. Её муж, оравший, что убитый заранее может брать больничный, на свободе.

Как такое возможно?

Вот смотрите, все мы читаем криминальные новости и немного понимаем, как всё устроено.

Сидит Дон мафии и говорит своему консильери: по-моему, меня не уважает торговец Бруно. Консильери выбегает из комнаты, звонит торговцу, угрожает ему, назначает встречу, хватает капореджиме, и вместе они несутся к Бруно с кастетом.

«Ты что бессмертный????». Ануш — убитому.

Находят. Убивают. Дерзко. Нагло. На виду у всех в общественном месте. Плюют на жертву. Спасибо, что не обоссали ещё, конечно.

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Видео: Телеграм

Кто, с точки зрения закона, тут виноват и в чём?

Очевидно, что заказчик — Дон. Исполнители — его подручные. Все дружно идут на нары: заказчик получает больше всех, непосредственный исполнитель — чуть меньше, а третий садится за деятельное соучастие и непосредственную организацию.

Логично? Справедливо? Да.

«Я все мои дела оставлю, я все равно поймаю тебя, так что не будешь скрываться. Где бы ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу — ты можешь заранее уже взять больничный!».муж Ануш Арман — убитому.

Почему тогда в Волгограде не так?

Ануш затеяла ссору. Пригрозила смертью, спросив не бессмертен ли оппонент. Тут же привлекла к делу мужа. Тот, испугавшись идти на разборки один-на-один, организовал группу и спланировал нападение.

Оба этих человека — на свободе.

Ау, следственные органы Волгограда? У вас там всё хорошо? Помощь, может, какая нужна, чтобы начать правильно трактовать закон?