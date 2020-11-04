 

Защита по делу о крушении MH17 усомнилась в надежности свидетелей

04.11.2020, 15:08, Новости дня

Защита по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году сомневается в надежности свидетелей, выбранных Советом безопасности Украины и достоверности их показаний, сообщила адвокат Сабине тен Дуссхате.

«Ясно то, что многие допрошенные свидетели были отобраны СБУ и представлены СБУ. Мы не знаем, как они нашли этих свидетелей и чем был обусловлен их выбор. Учитывая тот факт, что биография этих свидетелей нам не известна, мы даже не можем проверить их надежность», – передает РИА «Новости» слова адвоката.

Напомним, в Нидерландах возобновились судебные слушания по делу о крушении рейса MH17. Ранее на суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета. Позднее обвиняемый по этому делу житель России Олег Пулатов заявил, что во время крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году был слышен звук, характерный для запуска зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10».

Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком.

На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска.

Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.



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