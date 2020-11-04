УЕФА отстранил от работы сотрудника азербайджанского клуба

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04.11.2020, 15:08, Новости дня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранил любой футбольной деятельности сотрудника азербайджанского клуба «Карабах» Нурлана Ибрагимова.

Санкции в отношении Ибрагимова были применены за оскорбительную публикацию в соцсети, передает ТАСС.

Как информирует Sports.ru, сотрудник «Карабах» в своем посте призвал убивать армян. Пресс-служба клуба в свою очередь отметила, что таким образом Ибрагимов отреагировал на новости о погибших мирных азербайджанцах после ракетных атак ВС Армении. Вместе с тем в «Карабахе» заявили, что слова их сотрудника «противоречат позиции нашего государства по отношению к нации агрессивного враждебного государства и принципам футбольного клуба «Карабах». В клубе пообещали привлечь Ибрагимова к ответственности, сообщив, что в его отношении возбуждено административное дело.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. 

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. 

С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.



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