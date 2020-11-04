Мнение: Письмо: “Возможно очень глупый вопрос”

04.11.2020, 15:05, Разное

Чуть отложим разбор заданий теста, разберем несколько писем, где у авторов очень плохая рефлексия и плохи дела по этой причине.

Я только пару слов скажу про нерыб в эпилогах.

У Печорина, Алисы, Казановы, Нино и КСЖ очень хорошая спонтанность, потому что хорошая рефлексия. Они все трое разные, но рефлексия хороша у всех трех. Что это им дает?

Очень много энергии.

Преимущество в поле в любом конфликте. С другими преимущество, а между собой – ничью.

Это пять очень разных героев с одинаково хорошей спонтанностью.

И вы должны увидеть, какую устойчивость им это дает, какую стабильность и силу.

Алиса бросила КСЖ и не мечется, несмотря на то, что любит его. Печорин принимает решения и реализует их без колебаний и живет потом полной жизнью, не вянет. КСЖ поступает согласно своим желаниям и добивается своего. Нино последовательна и спокойна, на сто процентов уверена в себе. Казанова постоянно легок, весел, доволен всем, что происходит, выбить его из колеи невозможно, он восхищает этим даже Нино.

Если вы попытаетесь копировать поведение героев, не имея такого запаса энергии и таких внутренних опор, вас ждут обломы за обломами. Кишка тонка говорить любимому мужчине “мне нельзя ставить ультиматумы” как Алиса или слать подальше любимого мужчину и отца ребенка как гордая Нино. Гордости у вашей короны наверняка не меньше, чем у Нино и Алисы и даже больше, а вот опор внутренних нет, сил нет, и вас будет подкидывать и шмякать о землю столько раз, сколько нужно, чтобы упала корона.

Что иметь опору на себя, нужна хорошая рефлексия. Вы должно хорошо рефлексировать значимость человека для себя, силу своей зависимости, запас своих опор должны чувствовать и поступать исходя из этого, а не исходя из воображаемого образа себя.

j_burn_to_play

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Надеюсь у меня есть шанс попасть на разбор.

1,5 года назад я была на дне. Блог начала читать за год до этих событий. Думала, что все понимаю, но когда со мной завершили отношения, поняла, что жила просто в кинофильме своих иллюзий, где я самая умная главная героиня.

У меня началась депрессия. Я похудела на 7 кг, не могла спать совсем.

Только Ваша статья «Если вас бросили» помогла мне не написать ему ни одного сообщения. Я просто постаралась исчезнуть из его поля зрения. Даже закрыла страницу вк, чтобы он не понял, что я подыхаю.

(На самом деле она сама парня послала, гордо и важно, даже посмеялась на прощанье, считая себя очень сильной женщиной, а теперь лежит, воет, обвиняет всех вокруг и грозится подохнуть)

Мне становилось хуже. Я думала, что все от безделья. Загрузила себя максимально работой, стала регулярно заниматься спортом, съездила в две страны.

Но кроме безграничного отчаяния и желания закончить это все, возможно, вместе со своим существованием, ничего не чувствовала.

Спустя несколько месяцев я все же додумалась обратиться к психиатру. Мне назначили препараты, и я перестала хотеть убить себя.

Сейчас хочу понять, получается ли у меня хоть как-то подняться со дна.

(Дальше она просто перескажет эту историю, чтобы покормить свою корону)

5 лет назад я познакомилась с В. Тогда мне было 23. Он чуть старше меня. Мы переспали и практически не общались больше. Он живёт в другом городе. Где-то раз в полгода переписывались.

Несколько месяцев назад мы начали созваниваться и говорить часами. У меня планировался отпуск, и я предложила поехать со мной в город Н.

Он согласился. Встретились там. Заселились сразу в один номер. Правда, я не совсем была готова жить в одном номере, но не хотела портить ему настрой.

(С самого начала она увита ЗВ)

Первые 3 дня все было в порядке. На 4 день он сказал, что мы поедем смотреть место, которое я очень хотела увидеть, но приехали в другой город. Я думала так запланирован маршрут. А он сказал, что в это место мы не успеем, поэтому будем гулять по городу. Я вообще не хотела в этот город. И спросила его, почему он так сделал. Он сказал, что не привык озвучивать свои планы и это свойство его характера. Я осознала свою низкую значимость, но все равно сказала, что отдыхаем мы вдвоём, значит так делать больше не надо.

(Здесь видимо о том, что ей хотелось бежать роняя тапки волосы назад, но она всего лишь прочитала ему лекцию Училки)

Он стал грубее ко мне.

В один день попросил меня проконсультировать его друга по моей специальности. Мы пробовали делать это через В. с помощью мессенджера. Но результат был плохой. Тогда я сказала, что лучше созвониться и обсудить по телефону.

На это он мне ничего не ответил. На следующий день говорит мне, что я должна позвонить со своего номера и проконсультировать.

Я: ок. Мы это обсуждали, но я не хочу звонить со своего телефона и бесплатно потом консультировать неизвестное количество времени, тк мой номер будет определён и сохранен.

Он: я не знал, что это проблема. Но надо позвонить. И вообще, я не понимаю, почему ты психуешь.

Я: открой свою фирму, найми работника, и указывай ему в какое время, как, кого и с какого номера консультировать.

Потом я подумала, что предложила консультацию по телефону сама. Уменьшила агрессию, и сказала, что готова консультировать, но не со своего телефона.

В итоге сделала, что он просил. С его телефона.

(Она предложила его другу консультацию, а потом стала цену набивать)

Он психовал на меня по мелочам, и я чувствовала, как мне это надоедает, какой бы сильной симпатия ни была.

(Даже теперь когда умирает от страданий, она продолжает рассказывать, как он ей надоел. Надоел, так надо быть довольной, что избавилась. И вот так у них на каждом шагу, у врушек: провозглашают совсем не то что чувствуют)

На 5 день я попросила его оставить меня в номере одну. Мы обговаривали это до поездки. А тут ещё и столько негатива.

Он ушёл, высказав, конечно, как его это раздражает.

Через 20 минут я спустилась на ресепшн и сняла себе отдельный номер.

В. потребовал объяснений. Я сказала, что мне с ним хорошо, что спать я все равно хочу с ним, но мне необходимо бывать одной. Он собирался уехать вообще, но, после моих уговоров, остался. Просто попросил меня уйти.

(Ей кажется, что это нормально – переехать в другой номер, и парень должен был принять волю Госпожи и ее потребность в личном пространстве, а не обидеться. При этом его СЗ очень большая, но она этого не чувствует, она тяготится)

Через несколько часов я написала:

В.Мне очень жаль, что я так поступила. И понимаю, что отдых со мной давался тебе тяжело. В любом случае попробую: я в (номер комнаты). Если придёшь, я буду очень рада.

Он пришёл.

На следующий день мы уехали в другой город и поселились каждый в своём номере.

Было по-разному. С его стороны то холод, то тепло. Я отставала сразу, как чувствовала грубость. Уходила заниматься чем-то своим. И он становился более добрым ко мне.

(Она его наказывала дистанцией по любому поводу, когда он был с ней недостаточно любезен)

Как-то он спросил меня: как я к нему отношусь?

Я: неделю назад я думала, что влюблена.

Он: а теперь?

Я: теперь я об этом не думаю.

Он: почему?

Я: зачем думать, когда нет обратной связи.

Он: я чувствую себя курортным мальчиком.

Через несколько дней я уехала в свой город. Он остался ещё на 3 или 4 дня.

(На его попытку выяснить отношения она была холодна и снова очень независима)

Когда вернулся, мы снова стали созваниваться.

В один день он взял билет и приехал ко мне, можно сказать, что без приглашения. Но мы потусили вместе у меня.

Когда он покупал билет, я сказала, что у меня можно остаться до вечера воскресенья, тк на следующее утро мне в 5 вставать на работу.

Эту просьбу он проигнорировал. Но и выгнать я его не могла. Поэтому попросила уйти в 5, чтобы я смогла спокойно собраться.

(Она недовольна, что он к ней приехал, она ему намекает, что он должен пораньше свалить, хочет его выгнать, но не может, и все-таки озвучивает ему, чтобы он собирался. Представляете себе, насколько у нее нулевая рефлексия. Она вообще не опознает свое отношение к этому парню. Она ощущает себя девушкой-плюсом, этакой манкой и холодной красавицей)

Ночью воскресенья он сказал, что мог бы строить отношения со мной.

Я отвечала что-то нейтральное.

Он: что думать если никто ничего не предлагает?

Я: ну да.

Он: я предлагаю.

Я: )) я подумаю.

(Это цитата из моего блога про “что думать, если никто не предлагает”, она ему мозги лечила моим блогом)

Утром он уехал. После работы я предложила встретиться, но он был в гостях.

На следующий день он улетел.

Через пару дней был разговор:

В. Помнишь, что ты говорила про влюбленность?

Я : помню

В: верни былые чувства (смеётся)

Я: (в шутку) сердцу не прикажешь.

(Золушка-с-налетом, которую легко потерять и сложно забыть)

Не помню как именно но мы дошли до вопроса, что он чувствует ко мне.

В: я влюблён и не влюблён.

Я: это как?

В: это больше, чем просто влюблённость.

Я улыбалась по видеосвязи.

(Это видимо максимум поощрения – ее улыбка)

Пару раз он звал к себе в город, но я не хотела. Говорила:приезжай ты ко мне)

(Смайлик такой кокетливый. И обратите внимание, она на препаратах сейчас от несчастной любви, но вспоминает с наслаждением и продолжает кормить этой дрянью свою корону-кровопийцу. Скоро эта корона ее доест)

Через несколько дней в телефонном разговоре случайно выяснился факт его лжи в некоторых мелочах.

Я: враньё на равном месте! Мне нужно подумать. Я позвоню вечером.

Вечером он позвонил сам. Начал объяснять, почему соврал.

Я: Ложь потом все равно вскрывается. А я на это очень остро реагирую, могу перестать общаться.

В:я не хотел. Отношение в Н. к тебе и сейчас разное. Сейчас я понял, что значит время без тебя.

Я: я вообще топлю за искренность и честность в отношениях.

В.: (после болтовни на другую тему) короче, ты улетела домой, а я встретился с девчонкой, с которой мы в месте познакомились, и мы трахались. (Дальше какие-то подробности и обстоятельства).

Я: то есть ты после этого приехал ко мне и спал в моей кровати(смеюсь).. сейчас. Подожди 5 сек.

Повесила трубку и заблокировала его везде.

(Она засмеялась как Алиса, но даже Алиса засмеялась не в ответ на рассказ об измене. А эта смотрите какая крутая)

Он нашёл способ мне написать. Там были объяснения причин, описание того, почему он не считал секс со мной отношениями, что моя реакция ожидаемая, а он доверился неизвестности. И надежда на то, что он не сделал мне слишком больно.

Я не могу сказать, что мне больно. Но противно немного, это да. И грустно.

Он писал мне с других номеров и звонил. Я старалась не брать трубку, если телефон не знаком.

Все же взяла трубку в разгар рабочего дня, думала, что это звонок по работе. Сказала, что очень занята. В дикой запаре вроде как пообещала поговорить вечером.

Вечером он позвонил. Ещё раз объяснил причины своего поступка.

В: скажи, хочешь ли ты общаться со мной хотя бы как с человеком?

Я: не хочу.

В.: я понимаю тебя и твою реакцию, на твоём месте поступил бы так же. Как парень я поступил плохо, но почему ты не хочешь общаться со мной, как с человеком?

Я.:в чем разница между парнем и человеком?

В. объяснил, что разница есть, что у нас есть точки соприкосновения, что мы разные, но все же очень похожи.

Я.: мы разные.

В.: я тебя понял. Как прошли эти дни.

Я молчу.

В.: мне интересно.

Я.: а мне неинтересно.

В.: тебе не интересно, как прошли твои дни?

Я.: мне не интересно рассказывать тебе. Ладно, В., пока.

Он.: пока.

Позже он написал сообщение.

Жаль что так надменно, слова тут подобрать непросто, поэтому я и спросил про дни, т.к. я не знаю что сказать, мне просто хочется плакать. Мне очень хочется тебя обнять и сделать любую глупость, чтобы доказать свои чувства и верность. Холодно. Я тебя люблю, прости что пишу. Больше не буду выходить на связь, я тебя очень люблю

Я дура? У меня все ещё есть чувства к этому человеку. Хотя, возможно, это очень глупый вопрос, и обсуждать тут нечего…

(И тут даже врет и кокетничает. Ничего кроме лжи в этой женщине нет. Полгода сидит с щипцами и ждет, что парень приползет к ней. Теперь письмо написала в рубрику, чтобы получить разрешение самой ему написать)

Спасибо, что прочитали.