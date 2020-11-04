 

Алика Смехова призналась, что пока не мечтает о внуках

04.11.2020, 14:53, Разное

Актриса Алика Смехова воспитывает двоих сыновей, которые появились у нее от разных отношений. 52-летняя заслуженная артистка призналась, что пока не мечтает о внуках.
Старшему сыну Алики Смеховой 20 лет, поэтому она советует Артему и его возлюбленной не торопиться с наследниками. Актриса уверена, что детей нужно заводить попозже. Сама знаменитость познала радость материнства после 30 лет. Она признается, что еще не готова к повторению периода, когда приходится возиться с младенцами. Себя Алика Смехова назвала «молодой матерью», которая все еще помнит пеленки, памперсы и нянь. Поэтому 52-летняя актриса намерена еще лет десять отдохнуть от этого и только потом задуматься о внуках.

Алика Смехова считает, что сначала ее сыновья должны уверенно стоять на ногах, чтобы нести ответственность за созданную семью. Она хочет, чтобы дети получили желанную профессию и желательно, не имеющую отношения к киноиндустрии. Однако если наследники решат связать свою жизнь с актерством, мешать и отговаривать их она не станет.

Актриса трижды была замужем, но личная жизнь так и не сложилась. В последнем браке Алика Смехова родила своего старшего сына, а спустя семь лет на свет появился младший – Макар. Известно, что отцом 13-лет него мальчика является бизнесмен, но его имя артистка не называет. Сыновьям Алика дала свою знаменитую фамилию.



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