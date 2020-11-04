Татьяна Тарасова рассказала поклонникам о своем необычном увлечении

04.11.2020, 14:53, Разное

Татьяна Тарасова призналась поклонникам в микроблоге Instagram, что у нее есть одно необычное увлечение. Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию коллекционирует черепах.

По словам Татьяны Тарасовой, в ее арсенале статуэтки пресмыкающихся, а также черепахи, выполненные из металла, стекла или в виде мягких игрушек. При этом, в коллекции судьи «Ледникового периода» есть как простые сувениры, преподнесенные друзьями и поклонниками, так и дорогие дизайнерские экземпляры.

Своим подписчикам Татьяна Тарасова показала черепаху-брошь, которая украсит ее наряд в ближайшем выпуске шоу. На снимке тренер запечатлена в аксессуаре нежно-голубого цвета с множеством блестящих и белых камней. Брошь выполнена в форме черепахи и украшает яркий шарф, который знаменитость повязала вокруг шеи.