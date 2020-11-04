Сын Валентины Легкоступовой из-за смерти матери попал в клинику неврозов

04.11.2020, 14:53, Разное

Сын певицы Валентины Легкоступовой оказался в клинике неврозов, поскольку тяжело переживает смерть матери. Для 19-летнего наследника артиста скоропостижная кончина родительницы стала потрясением.

Как пояснила старшая дочь Легкоступовой Анетта, сначала у брата развилась большая депрессия. Родственники пытались вернуть Матвея к нормальной жизни, однако пришлось прибегнуть к помощи медицинского персонала. В связи с этим сын покойной артистки попал в специализированную клинику неврозов.

Сейчас родственники ждут результатов экспертиз, которые помогут узнать истинную причину смерти Валентины Легкоступовой. Дочь артистки не исключает, что к этому причастен ее третий супруг Юрий Фирсов. Такие подозрения на яхтсмена пали, поскольку в квартире, где проживала певица, были найдены следы крови. Они присутствовали на полу, кровати, матрасе.

Сам же Юрий Фирсов заявляет о своей непричастности к смерти супруги. После кончины Легкоступовой яхтсмен отправился за границу. По некоторой информации, сейчас он находится в Турции, где принимает участие в очередной регате.