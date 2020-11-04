 

Сын Валентины Легкоступовой из-за смерти матери попал в клинику неврозов

04.11.2020, 14:53, Разное

Сын певицы Валентины Легкоступовой оказался в клинике неврозов, поскольку тяжело переживает смерть матери. Для 19-летнего наследника артиста скоропостижная кончина родительницы стала потрясением.
Как пояснила старшая дочь Легкоступовой Анетта, сначала у брата развилась большая депрессия. Родственники пытались вернуть Матвея к нормальной жизни, однако пришлось прибегнуть к помощи медицинского персонала. В связи с этим сын покойной артистки попал в специализированную клинику неврозов.

Сейчас родственники ждут результатов экспертиз, которые помогут узнать истинную причину смерти Валентины Легкоступовой. Дочь артистки не исключает, что к этому причастен ее третий супруг Юрий Фирсов. Такие подозрения на яхтсмена пали, поскольку в квартире, где проживала певица, были найдены следы крови. Они присутствовали на полу, кровати, матрасе.

Сам же Юрий Фирсов заявляет о своей непричастности к смерти супруги. После кончины Легкоступовой яхтсмен отправился за границу. По некоторой информации, сейчас он находится в Турции, где принимает участие в очередной регате.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Мнение: Военно-морская миниатюра

21.10 / Мнение: Ким Кардашьян отправится на войну?

01.09 / Мнение: Гусейнова уволили из ВШЭ

23.07 / Лукашенко потребовал выгнать иностранных журналистов из Белоруссии: Сплошные оскорбления!

16.09 / Какими были ведьмы на Руси и как с ними боролись без инквизиции?

08.07 / Мнение: Корпорация “Бросаем жить свободно”

04.07 / Мнение: Как “русские” евреи изменили Израиль

06.07 / Елбасы не тухнет

02.11 / Ученые рассказали о пользе витамина В3 при защите кожи от ультрафиолета

17.10 / Мнение: Ракетный обстрел Гянджа и Мингечаура. 17.10.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска