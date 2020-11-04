 

Умер директор НИИ ядерной физики МГУ

04.11.2020, 14:48, Новости дня

Директор научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Михаил Панасюк умер в возрасте 75 лет.

«Научно-исследовательский институт ядерной физики с глубоким прискорбием сообщает, что 3 ноября на 76-м году жизни скоропостижно скончался директор института профессор Михаил Игоревич Панасюк. Администрация и сотрудники института выражают глубокие соболезнования родным и близким. О месте и времени прощания с Михаилом Игоревичем будет сообщено дополнительно», – сообщается на сайте института.

Соболезнования в связи с кончиной профессора выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы потеряли товарища, друга, надежного коллегу. Я выражаю свои искренние соболезнования семье Михаила Игоревича», – передает слова Рогозина ТАСС.

Михаил в 1967 году окончил физический факультет МГУ, в 1972-м – аспирантуру. В том же году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988 году – докторскую. В 1993 году Панасюку присуждено ученое звание профессора. В НИИЯФ МГУ он проработал более 50 лет, из которых почти 30 – в должности директора.

Под его руководством были осуществлены четыре международных эксперимента на высотных аэростатах в Антарктике по изучению космических лучей в малоизученном интервале энергий. Он являлся одним из координаторов работ по развиваемому в настоящее время проекту «Тунка» – совместной астрофизической обсерватории МГУ и Иркутского университета вблизи озера Байкал, направленному на исследование космических лучей высоких энергий. Также профессор инициировал и осуществил с сотрудниками института многочисленные космические эксперименты на спутниках, которые легли в основу программы космических исследований МГУ.

Кроме того, Панасюк руководил космическим экспериментом на борту спутника «Вернов», связанным с изучением воздействия космической радиации на верхние слои атмосферы и динамики радиационных поясов Земли, и спутника «Нуклон» по изучению химического состава галактических космических лучей. Директор НИИ также проводил научные исследования по мониторингу космической радиации на борту международной космической станции, аппаратов «Метеор», «Электро», «Глонасс» и других.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Названы сроки создания эскиза российской сверхлегкой космической ракеты

24.07 / Эксперт оценил запрет продажи армянских товаров в торговой сети «Твой дом»

05.08 / О пострадавших в Бейруте украинцах информации нет – Кулеба

26.06 / Москва ожила: Сергей Собянин – о жизни города

24.07 / РФ на переговорах в Минске отказывается утвердить согласованные 13 районов для разминирования – украинский дипломат

02.07 / Специалисты научились управлять движением магнитных вихрей

10.09 / Российские банки попросили не ограничивать межбанковские операции с Белоруссией

12.08 / Порошенко призвал к досрочным президентским выборам в Беларуси и освобождению протестующих из тюрем

04.11 / Фотокорреспондента издания «КоммерсантЪ» избили в Москве

26.08 / Американской игре подрезали проморолик из-за упоминания о площади Тяньаньмэнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска