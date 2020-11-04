Умер директор НИИ ядерной физики МГУ

04.11.2020, 14:48, Новости дня

Директор научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Михаил Панасюк умер в возрасте 75 лет.

«Научно-исследовательский институт ядерной физики с глубоким прискорбием сообщает, что 3 ноября на 76-м году жизни скоропостижно скончался директор института профессор Михаил Игоревич Панасюк. Администрация и сотрудники института выражают глубокие соболезнования родным и близким. О месте и времени прощания с Михаилом Игоревичем будет сообщено дополнительно», – сообщается на сайте института.

Соболезнования в связи с кончиной профессора выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы потеряли товарища, друга, надежного коллегу. Я выражаю свои искренние соболезнования семье Михаила Игоревича», – передает слова Рогозина ТАСС.

Михаил в 1967 году окончил физический факультет МГУ, в 1972-м – аспирантуру. В том же году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988 году – докторскую. В 1993 году Панасюку присуждено ученое звание профессора. В НИИЯФ МГУ он проработал более 50 лет, из которых почти 30 – в должности директора.

Под его руководством были осуществлены четыре международных эксперимента на высотных аэростатах в Антарктике по изучению космических лучей в малоизученном интервале энергий. Он являлся одним из координаторов работ по развиваемому в настоящее время проекту «Тунка» – совместной астрофизической обсерватории МГУ и Иркутского университета вблизи озера Байкал, направленному на исследование космических лучей высоких энергий. Также профессор инициировал и осуществил с сотрудниками института многочисленные космические эксперименты на спутниках, которые легли в основу программы космических исследований МГУ.

Кроме того, Панасюк руководил космическим экспериментом на борту спутника «Вернов», связанным с изучением воздействия космической радиации на верхние слои атмосферы и динамики радиационных поясов Земли, и спутника «Нуклон» по изучению химического состава галактических космических лучей. Директор НИИ также проводил научные исследования по мониторингу космической радиации на борту международной космической станции, аппаратов «Метеор», «Электро», «Глонасс» и других.