 

ЕС призвал доверять властям США в подсчете голосов на выборах

04.11.2020, 14:48, Новости дня

Евросоюз не будет комментировать ситуацию с выборами президента США до оглашения итоговых результатов и призывает доверять американским властям в подсчете голосов, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Пока процесс подсчета голосов в США продолжается, и до его завершения мы не можем комментировать ситуацию. Необходимо доверять властям этой страны, которая имеет более длительные демократические традиции, чем некоторые страны ЕС», – передает слова Мамера ТАСС.

3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.

Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне выборов в США начались новые беспорядки.

По последним данным, кандидат от демократов Джозеф Байден вырвался вперед в ключевом штате Висконсин.



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