Мнение: Лавров о российской внешней политике

04.11.2020, 14:40, Разное

Глава МИД РФ Лавров дал достаточно большое интервью на тему текущей российской внешней политики.

1. В Карабахе воюет до двух тысяч иностранных наемников (читай, сирийских боевиков), которые завезены туда Турцией. На дипломатическом уровне Кремль уже заявлял Эрдогану свое неудовольствие ростом террористической угрозы в Закавказье в связи с этим фактом. "Друг Реджеп" пока ведет себя по принципу "А Васька слушает, да ест".

2. В случае с войной в Карабахе, Россия будет и далее придерживаться позиции миротворца и арбитра. В отношении претензий Турции на закавказский арбитраж, то Лавров отвечал достаточно уклончиво, что подчеркивает наличие существенных трений в отношении Турции и РФ в этом вопросе. В целом, сдвигов в позиции с начала войны нет.

3. Тихановская находится в российском розыске в рамках соглашений с Белоруссией. Белорусы внесли ее в общую базу, поэтому формально она находится и в российском розыске. Россия считает Лукашенко выбором Белорусского народа, который должен сам решить свою судьбу приняв новую Конституцию.

4. На какие-либо уступки в отношения с Европейским Союзом Россия идти не собирается. Россия "готова подождать", пока Европа станет более вменяемой, нежели сейчас. Тут я думаю ожидания будут напрасными.

5. От выборов в США ничего особенного не ждут, будут работать (ну как работать, поддерживать отношения) и с Трампом, и с Байденом, кто бы не победил.

Полностью интервью тут https://www.kommersant.ru/doc/4558591?from=main_1#id1962787