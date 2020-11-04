 

В Тамбове на Дне народного единства мэр попросил покинуть праздник польских студентов

04.11.2020, 14:37, Разное

«Сегодня не ваш праздник» — такими словами мотивировал просьбу градоначальник Максим Косенков, и предложил студентам из Польши «прийти лучше на празднование Нового года».

Иностранные студенты Тамбовского гуманитарного университета собрались на площади Музыки, где традиционно проводятся народные гулянья, со своими национальными флагами. Этой традиции уже несколько лет, и до сегодняшнего дня никаких проблем не возникало.

«Это было очень странно. При том, что декан очень просил всех студентов прийти на праздник, ведь местные жители обычно не любят посещать официальные мероприятия, шестерых студентов из Польши отправили домой. Я просто не понимаю этого. На День победы же приходили студенты из Германии, Италии, Японии, и всё было очень доброжелательно», — рассказал Ежи Пшеславский.

Поступок мэра вызвал неоднозначную реакцию и среди тамбовчан. Если большинство горожан всё же осудило инициативу градоначальника, то депутатский корпус всецело поддержал поступок Косенкова.

«Это праздник России, русских людей. Зачем приглашать, прошу прощения, потенциальных противников на наш национальный праздник? Опять же, не дай бог, если кто-нибудь решит вспомнить славные победы прадедов и даст в морду этим полякам? Нам международные скандалы не нужны», — прокомментировал произошедшее депутат городской думы от ЛДПР Виктор Нечаев.

«Это праздник для коренных народов России, а всяким немцам, полякам и прочей нечисти здесь не место», — поддержал коллегу из ЛДПР лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По оценке администрации на праздник пришло 27 тысяч человек, по мнению СМИ,. событие посетило около шестиста горожан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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