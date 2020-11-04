Народные депутаты передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия

04.11.2020, 14:30, Новости дня

Народные депутаты передали в Конституционный Суд Украины заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия. Об этом 4 ноября в Facebook сообщает пресс-служба партии “Слуга народа”.

Заявление подписали 226 нардепов.

При этом отмечается, что оно касается не всех судей. Депутаты намерены добиться отставки 11 судей КСУ, которые поддержали решение об отмене части положений антикоррупционных законов.

“Это политическое заявление, направленное на то, чтобы призвать 11 судей сложить полномочия добровольно. Чтобы они поняли, что народные депутаты – это делегированные обществом субъекты законодательной инициативы, что нет доверия после таких решений к судьям”, – отметил глава парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

По его словам, если судьи откажутся сложить полномочия, депутаты прибегнут к ряду законодательных инициатив, направленных на предотвращение принятия Конституционным Судом решений, которые могут разрушить антикоррупционную инфраструктуру в Украине.

“Конституционный Суд должен рассмотреть в своей программе вопрос конституционности работы Высшего антикоррупционного суда. Это может непосредственно повлиять на приостановление безвизового режима с ЕС. Народ Украины не простит таких решений”, – подчеркнул Арахамия.

Он также добавил, что уже наработаны законопроекты, которые дадут возможность временно блокировать работу КСУ.

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/990690754770257

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В “Большой семерке” и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. В профильном комитете Верховной Рады законопроект президента назвали “крайне эффективным воспитательным оружием, но уже для тотального исправления ситуации”, и к его рассмотрению не приступали.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины “О предотвращении коррупции”. 3 ноября документ поддержал профильный комитет.