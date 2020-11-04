Маркив прилетел в Украину. Трансляция

04.11.2020, 14:30, Новости дня

Военнослужащий Нацгвардии Украины Виталий Маркив, которого вчера, 3 ноября оправдал миланский суд, уже вернулся в Украину. Он прибыл самолетом 4 ноября .

Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией. освобожденного украинца встретили на аэродроме Нацгвардии.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор.