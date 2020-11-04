“Каждый вечер приезжала и бухала”. alyona alyona рассказала об опыте работы коллектором

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04.11.2020, 14:30, Новости дня

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona в интервью ведущей Маше Ефросининой, которое вышло 30 октября на ее YouTube-канале, рассказала, что в прошлом около четырех месяцев проработала коллектором, мотивируя людей погашать долги.

“Тяжелая была работа, когда я работала телефонным коллектором. Я каждый вечер приезжала с работы и бухала – какой-то “бермикс” пила, потому что так было трудно”, – рассказала артистка.

По словам alyona alyona, во время звонков она представлялась собеседникам вымышленными именами. Певица подчеркнула, что после этого опыта не соглашается рекламировать услуги микрокредитования.

“Это долговая яма для наивного человека”, – заявила она.

ВИДЕОФрагмент о работе певицы коллектором можно послушать с 01.37.00. Видео: Маша Ефросинина / YouTube

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Она стала популярной после выхода в 2018 году песни “Рибки”.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список самых перспективных молодых лидеров и инноваторов “30 до 30”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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