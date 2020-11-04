Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

04.11.2020, 14:23, Разное

Ополчением руководили русский князь и военный Дмитрий Пожарский и его товарищ Кузьма Минин, который, по наиболее распространенной версии, был из обычной семьи солеваров из города Балахны, что находится в Нижегородской области. Бойцы Минина и Пожарского штурмом взяли Китай-город, занятый поляками. Тогда интервенты объявили капитуляцию и начали выпускать из Московского Кремля заложников, а на следующий день сдались.

В 1649 году царь Алексей Михайлович Романов установил

22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому Днем Казанской иконы Божией Матери – именно с ней на руках ополченцы штурмовали поляков. А в 2005 году 4 ноября был официально учрежден праздничным Днём народного единства.

В честь этого памятного дня президент России Владимир Путин в среду возложил цветы к знаменитому памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В этот раз его сопровождали представители российских молодежных организаций.

Помимо этого в графике главы государства есть ряд других мероприятий, приуроченных к празднику. Так, российский лидер посетит новый Музей археологии Чудова монастыря. Он был возведен на месте демонтированного четыре года назад 14-го корпуса Кремля. Кроме того, Путину представят новый звон курантов Спасской башни.