Звонок ребенку от умершей матери

04.11.2020, 14:21, Разное

После того, как у матери обнаружили раковую опухоль, маленький мальчик попал в семью родственников и вскоре произошло то, о чем ему рассказали лишь спустя много лет. Сам он ничего из этого не помнил.

Эту историю рассказал американец по имени Уильям Гобл. Она была около года назад опубликована на сайте Quora. По словам Гобла, сам он услышал ее от своей тети, так как был тогда слишком мал и ничего не помнит.

Он жил в бедной семье, где отец был неадекватным наркоманом, а мать тянула на себе лямку, работая на трех работах, чтобы прокормить своих пятерых детей. С утра она работала в Макдональдсе, потом шла работать в другое кафе, а по вечерам мыла полы в комнатах отеля.

Младенец Уильям и его 7-летний брат находились под надзором их 11-летнего брата, который больше любил играть в Сегу, чем присматривать за братьями. А две старшие сестры в свои 14 и 16 лет были уже довольно самостоятельны, даже слишком. 16-летняя сестра как раз родила своего собственного ребенка.

Все семеро ютились в небольшой двухкомнатной квартире и зависели от денег их матери. Их отец жил в другом месте, так как однажды мать все-таки выгнала его и начала процесс развода. Однако он регулярно приходил к ней, чтобы выпрашивать деньги с помощью угроз, в том числе угроз в адрес детей.

Уильяму не было и двух лет, когда его мать сильно заболела, а потом в больнице ей поставили диагноз рак. Он не знает, какой именно рак у нее был, но по словам врачей, шансы на выздоровление у нее были совсем небольшие, и то лишь при лечении.

Но на лечение у нее не было денег, так как при такой работе не было медицинской страховки. А страховка для малоимущих покрывала лишь небольшую часть стоимости лечения. У бедной женщины стоял невероятно сложный выбор, либо потратить свои деньги от работы на лечение, пожертвовав нуждами семьи, либо надеяться, что рак пройдет из-за тех лекарств, что она сможет получить по страховке для малоимущих.

Чуда не произошло. Ей становилось все хуже и потом она начала искать тех, кто позаботиться о ее детях, когда ее не станет. 16-летняя сестра в итоге уехала к отцу своего ребенка, 14-летнюю забрал двоюродный брат матери, 11-летнего и 7-летнего брата забрала к себе сестра матери, а Уильяма взяли мамин младший брат и его жена.

Через несколько месяцев после постановки диагноза маме стало так плохо, что ее положили в больницу под капельницу из морфия, чтобы уменьшить боли.

К тому моменту Уильям уже привык к жизни в новой семье. У него появилось очень много игрушек, много одежды и тут его кормили намного лучше, чем раньше. Если раньше он в основном питался печеньем и чипсами, что давал ему старший брат, то теперь у него было вдоволь овощей, фруктов и белков.

Однажды маленький Уильям сидел на ковре в гостиной и играл с игрушками, которые были разбросаны по ковру. Рядом на диване сидела его тетя, смотрела телевизор и за тем, как он играет. В углу гостиной на полу стоял игрушечный телефон на колесиках с белым циферблатом и улыбающимся лицом, а еще веревочкой, чтобы его катать. На телефоне сверху была кнопка, которая издавала звонок, если на нее нажать.

Внезапно этот телефон зазвонил, что показалось тете очень странным, ведь рядом не было никого, кто мог бы нажать на кнопку. Маленький Уильям пополз к телефону и он полз к нему примерно минуту, в течении которой телефон все звонил и звонил. Потом он поднял игрушечную трубку и начал разговаривать с кем-то:

"Привет мамочка! Тебе пора уходить? Хорошо… Я знаю… Я буду…Я буду хорошим мальчиком и буду слушаться тетю и дядю. Я люблю тебя мамочка!". После чего повесил трубку, сказал тете "А теперь твоя очередь" и пополз обратно к своим игрушкам.

Тут же позвонил стационарный телефон и когда тетя взяла трубку, это была медсестра из больницы. Она сказала, что 5 минут назад мама Уильяма умерла.

По словам Уильяма, он до сих пор не знает, как относиться к этой истории. Могла ли его тетя сочинить все это, или ей показалось? Или может быть он сам обладает экстрасенсорными способностями? Он действительно сам ничего об этом не помнит, тетя рассказала ему эту историю когда он был уже достаточно взрослым.