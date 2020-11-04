Дерипаска назвал неожиданного победителя выборов в США
04.11.2020, 14:17, Новости дня
Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что действующий президент США Дональд Трамп не победит на выборах, и присудил символическую победу Китаю.
Дерипаска написал в Telegram, что «Трампу уходить не хочется, но придется».
«И в этом сила демократии, даже если она сильно потрепана уханьским вирусом. Победу нужно отдать Китаю, который не побоялся рискнуть. Похоже, мир еще много раз будет шокирован нестандартными решениями председателя Си», – добавил он.
Напомним, выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне госолования в США начались новые беспорядки.
В 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.
Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.
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