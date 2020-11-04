 

Путин посетил новый подземный музей в Кремле

04.11.2020, 14:17, Новости дня

Президент Владимир Путин в День народного единства совершил экскурсию по новому Музею археологии Чудова монастыря. Экскурсию для российского лидера провели министр культуры Ольга Любимова и вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

«Реставраторы и геологи проделали огромный пласт работы: метр за метром восстанавливали остатки построек, саркофагов и других найденных предметов, проводили консервацию почвы. Уникальность проекта заключается не просто в обнаружении нескольких культурных слоев, но и в методиках, которые применялись во время проводимых работ по сохранению объектов археологического наследия, а также их приспособления для современного использования», – передает ТАСС слова Любимовой.

Музей археологии Чудова монастыря построен на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля. Новое музейное пространство организовано в подвальных помещениях бывшего административного здания, где ученым Института археологии РАН удалось сделать уникальные по своей значимости открытия, обнаружив культурные отложения и остатки построек XII – начала XIII веков, периода становления Москвы, и фрагменты монастырских построек XIV – XVI веков, памятники раннемосковского каменного зодчества. Все эти находки было решено сделать объектами музейного показа, в связи с чем президентом летом 2016 года было дано поручение создать подземный музейный комплекс.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Одним из последствий коронавируса назвали «мозговой туман»

13.09 / Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 29 миллионам

28.09 / Урожай пшеницы в РФ в 2020 году стал вторым в истории

03.11 / Из-за пандемии в Британии растёт число «новых голодающих»

13.09 / Жертвами природных пожаров в США стали около 30 человек

10.09 / Maserati вскоре представит новый логотип и суперкар MC20

07.09 / Украина подчеркнула общий с ЕС подход к оценке ситуации в Белоруссии

08.07 / МГЕР провела тематические акции в День семьи, любви и верности

15.08 / Россию запланировали полностью обеспечить вакциной от COVID за год

15.09 / В Белоруссии заявили о причастности Польши и Литвы к дестабилизации ситуации в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска