 

Агата Муцениеце рассказала о мечте подруг-актрис развестись

04.11.2020, 14:17, Разное

Агата Муцениеце стала гостьей студии «Вечернего Урганта» и разоткровенничалась с ведущим на тему личной жизни подруг-актрис. Она призналась, что после расставания с Павлом Прилучным многие ее приятельницы задумались о разводе.
По словам Агаты Муцениеце, в мире шоу-бизнеса у многих знаменитостей существует страх перед разрывом отношений. После ее заявления о разводе ей начали звонить подруги-актрисы и просить совета. Имен артистка не называла, так как эти женщины все еще состоят в браке. Агата Муцениеце осознала, что им просто некому выговориться, так как тема довольно щекотливая. Именно это подтолкнуло бывшую супругу звезды «Мажоров» к созданию программы «Честный развод». Актриса считает, что многие женщины после просмотра интервью коллег смогут свыкнуться с мыслью о разводе или наоборот, отказаться от нее.

Телеведущий Иван Ургант пошутил, что среди подруг Агаты Муцениеце, которые хотят уйти от супруга, наверняка есть и Регина Тодоренко.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Мнение: Южный Судан – “кто есть кто”

12.08 / “В сложное время мне оказали самую теплую и дружественную поддержку”

29.07 / Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly опубликовали первое совместное фото

23.08 / Описаны парализующие экономику США действия России

09.08 / Михаил Дегтярёв обвинил спецслужбы США в распространении фейковых новостей о нём

11.10 / Любовная канцелярия

10.09 / Мнение: “Уйти, чтобы остаться”. О выводе американских войск из Ирака

16.09 / Мнение: Почему Трамп отказался от убийства Асада?

01.10 / Интенсивно тренирующегося 75-летнего Петросяна сравнили с Арнольдом Шварценеггером

11.09 / Мнение: Подразделение по борьбе с искажением исторических фактов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]mail.com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска