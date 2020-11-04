Агата Муцениеце рассказала о мечте подруг-актрис развестись

04.11.2020, 14:17, Разное

Агата Муцениеце стала гостьей студии «Вечернего Урганта» и разоткровенничалась с ведущим на тему личной жизни подруг-актрис. Она призналась, что после расставания с Павлом Прилучным многие ее приятельницы задумались о разводе.

По словам Агаты Муцениеце, в мире шоу-бизнеса у многих знаменитостей существует страх перед разрывом отношений. После ее заявления о разводе ей начали звонить подруги-актрисы и просить совета. Имен артистка не называла, так как эти женщины все еще состоят в браке. Агата Муцениеце осознала, что им просто некому выговориться, так как тема довольно щекотливая. Именно это подтолкнуло бывшую супругу звезды «Мажоров» к созданию программы «Честный развод». Актриса считает, что многие женщины после просмотра интервью коллег смогут свыкнуться с мыслью о разводе или наоборот, отказаться от нее.

Телеведущий Иван Ургант пошутил, что среди подруг Агаты Муцениеце, которые хотят уйти от супруга, наверняка есть и Регина Тодоренко.