 

В Сети появились данные о LG Rollable, первом смартфоне с растягивающимся экраном

04.11.2020, 14:17, Разное

Новое смартфон с уникальными техническими характеристиками готовит южнокорейская компания LG. Rollable станет первым устройством такого типа, получившим растягивающийся экран.
Информацию о грядущей новинке объявили в ходе презентации LG Wing, состоявшейся накануне. В новом «умном телефоне» дисплей будет не только выдвигаться из корпуса, но и растягиваться. После использования сворачивающаяся в рулон панель экрана прячется в корпус. Более того, на видео, уже доступном в Сети, можно заметить, что дисплей можно складывать с обеих сторон по бокам.

Сейчас разработке присвоено кодовое название Project B, инженеры LG Electronics практически закончили все работы по подготовке к производству инновационного смартфона. Возможно, уже в конце первого квартала следующего года гаджет с растягивающимся экраном можно будет приобрести в открытой продаже. Кроме того, южнокорейский IT-гигант уже завершил все необходимые процедуры по регистрации новой торговой марки LG Rollable, под которой новинка будет выходить в странах Европы.

Стоит отметить, что, согласно информации ведомства по интеллектуальной собственности ЕС, изобретение может применяться с самыми разными девайсами, в том числе, и со смартфонами. При этом с подобными телефонами пользователь сможет использовать и стилус. Какие-либо другие характеристики устройства пока не известны, как и его приблизительная стоимость.



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