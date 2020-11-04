Сын Трампа перед выборами в США опубликовал карту мира с Индией без Кашмира

04.11.2020, 14:17, Разное

Дональд Трамп – младший представил в интернете свой прогноз относительно поддержки другими государствами кандидата на выборах президента США. При этом сын действующего главы государства опубликовал карту Индии без Кашмира.

Соответствующая заметка появилась на странице профиля Трампа-младшего в соцсети Twitter. Каким образом на карте мира по версии сына американского лидера исчезла часть территории другой страны, не известно. Для выделения предпочтений относительно президентских выборов 2020 в Соединенных Штатах наследник нынешнего хозяина Белого дома использовал, как и многие другие аналитики, разные цвета. Так, страны с наибольшей симпатией к республиканцам, он окрасил в красный цвет, а приверженцев демократов и, соответственно, оппонента Дональда Трампа, Джо Байдена – в синий.

Согласно выложенному прогнозу, наибольшую поддержку имеет на планете именно Дональд Трамп. И только несколько стран считают более достойным кандидатом демократа Байдена. В их числе – КНР, Мексика, Куба и Индия, с карты которой «исчезла» провинция Кашмир. Стоит отметить, что на обладание данной территорией претендуют в настоящее время не только индийцы, но и в Пакистане. Было ли это ошибкой, или публикация имеет также скрытый смысл, Трамп-младший не объяснил. За короткое время его твит собрал огромное количество отметок «Нравится!» и перепостов.

При этом граждан Индии подобная публикация возмутила. Между тем официальной реакции на публикацию со стороны Нью-Дели пока нет. Стоит отметить, что не так давно действующий президент США высказался о «грязном воздухе» Индии. В ответ на это Джо Байден заявил о недопустимости подобных высказываний и намерении и далее развивать партнерские отношения с Дели.