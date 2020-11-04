 

Новый кроссовер Nissan Magnite за 575 тысяч рублей показали во всех цветах кузова

04.11.2020, 13:50, Новости дня

Японский автомобильный гигант Nissan готовится к выходу в продажу нового недорогого кроссовера Magnite.

Эксперты предполагают, что новая модель появится в продаже на местном рынке Индии по рекордно низкой цене около 530 тысяч рупий, что соответствует 575 тыс. рублей. На данный момент уже началось серийное производство кроссовера в Ченнае. Ранее представители бренда рассекретили новые оттенки для модели Magnite.

Автомобиль поступит на рынок с 1-литровым бензиновым мотором на 96 л.с, а также с турбированным агрегатом на 100 л.с. Покупатели смогут приобрести новый кроссовер Magnite с механической трансмиссией или вариатором, а также с системой переднего привода.



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