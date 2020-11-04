Эксперт рассказал, как вычислить слежку через веб-камеру

04.11.2020, 13:50, Новости дня

По словам руководитель «Цифровых платформ» Арсения Щельцина, веб-камера на вашем компьютере может тайно вести запись даже тогда, когда индикатор не горит. Хакеры давно научились делать это, уточняет эксперт.

Однако пользователям стоило бы знать, как определить, не следит ли кто-то за вами, используя камеру вашего же гаджета? Существует несколько признаков скрытой работы записывающего устройства.

Во-первых, гаджет может зависать в момент включения или подключения к Интернету. Во-вторых, верным признаком слежки является наличие «левых» программ, установленных без вашего ведома. В-третьих, специалист советует внимательно следить за работой вами же установленных приложений, которые также могут автоматически активировать камеру.