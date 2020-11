Эксперт о подсчете голосов на выборах президента США: У Трампа возникли проблемы

В этих регионах у Трампа возникают проблемы с подсчетом голосов, отметил Минченко. Таких штатов шесть, но республиканец пока проигрывает только Аризону, комментирует эксперт.

Политолог констатировал уверенное лидерство Трампа в штатах так называемого “ржавого пояса” – Висконсине, Пенсильвании и Мичигане. Эти регионы решили исход выборов президента США в 2016 году.

“Однако там сейчас уже тормозят подсчет голосов и уже заявили, что, видимо, результаты по этим штатам будут известны в течение трех дней”, – сказал Минченко в комментарии РБК.

Джо Байден лидирует со значительным отрывом на восточном и западном побережьях – в Калифорнии, Нью-Йорке и других регионах. Для победы на выборах президента США кандидату достаточно набрать 270 голосов выборщиков.

Калифорния дала Байдену 55 голосов. В свою очередь Трамп взял Техас – 38 голосов. Сейчас у демократа 238 голосов выборщиков, у республиканца – 213.

Все решится в “колеблющихся” штатах, в которых нет ярко выраженных предпочтений. Это Северная Каролина, Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. В двух последних Трамп лидирует с отрывом в более 10%.

Оба кандидата заявили о своей победе. Байден выступил перед сторонниками в штате Делавэр, Трамп – в Белом доме. Республиканец заявил, что “скорее всего” выиграл выборы и пожаловался на мошенничество при подсчете голосов.

I will be making a statement tonight. A big WIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Keep the faith, guys. We’re gonna win this.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Из-за пандемии коронавируса в этом году некоторые штаты приняли поправки в избирательное законодательство. Многие американцы проголосовали по почте. На подсчет голосов может уйти несколько дней.