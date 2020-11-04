Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

04.11.2020, 13:10, Новости дня

Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Вместе с президентом в церемонии участвовали представители молодежи военно-патриотического центра «Вымпел» и «Поискового движения России». Традиционное общение главы страны с представителями духовенства пройдет в этот раз в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

После церемонии президент отправился к Спасской башне Кремля, где одним из первых услышал гимн РФ в исполнении новых колоколов курантов. Проект замены колоколов стартовал в 2017 году по инициативе общественного совета международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» и при поддержке администрации президента России. Около месяца назад начался монтаж колоколов, на время которого куранты остановили.

По словам члена общественного совета фестиваля «Спасская башня» Сергея Хлебникова, отлить колокола, которые соответствовали всем необходимым характеристикам, удалось лишь с третьей попытки. Он сообщил, что 12 новых и 11 старых колоколов настроены так, чтобы четыре раза в сутки исполнять гимн РФ и «Славься» Михаила Глинки в полнооктавном звучании. Старые 17 колоколов с этой задачей справиться не могли, отметил Хлебников.

Сотрудник коллектива звонарей Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский рассказал, что для изготовления новых колоколов была снята форма с образцов XVII века.

«Новые колокола изготовлены из колокольной бронзы, 80% в составе которой составляет медь и 20% – бронза. Соблюдены все русские колокольные традиции, поэтому новые колокола ничем не отличаются от тех, которые делались несколько столетий назад», – сообщил Мишуровский.

По словам специалиста, колокольный звон лучше на Васильевском спуске возле собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (Храм Василия Блаженного) и на Красной площади со стороны Мавзолея Ленина».

В этом году из-за эпидемиологической ситуации большинство мероприятий по случаю Дня народного единства проходит в онлайн-формате.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что приема в Кремле по случаю Дня народного единства в этом году не будет, но ряд мероприятий в рамках праздника у Путина состоится.