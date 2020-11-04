 

Политолог: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в концлагерь из-за нехватки тюрем

04.11.2020, 12:43, Разное

По всей видимости, президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился наказывать протестующих не по административным, а по уголовным статьям. После очередной воскресной акции ряд задержанных демонстрантов стали подозреваемыми в нарушении статьи 342 белорусского уголовного кодекса – “Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. За это осужденным может грозить до трех лет тюрьмы.

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКандидат исторических наук, политический аналитик Валерий Карбалевич считает, что таким образом Батька мстит гражданам за нанесённую ему тяжелую психологическую травму, которую ему причинили непрекращающиеся митинги.

Специалист предупреждает, что Александр Лукашенко не намерен останавливаться. За последние три месяца в ходе акций были задержаны более 16 тысяч человек. На всех этих граждан в стране не хватит тюрем. Но Карбалевич уверен, что если оппозиция не победит – Батька превратит свою страну в один большой концлагерь. А гражданам придется делать “ужасный выбор”: стать либо заключенными, либо надзирателями.

Но репрессиям подвергаются не только манифестанты. Врачу приемного отделения одной из белорусских больниц Дарье Плоткиной пришлось бежать из страны за публикации в своем “Твиттере”, где она рассказывала людям правду о коронавирусе COVID-19 и его распространении в Белоруссии, где против него до сих пор не приняли никаких мер.

После одного из твитов медика вызвали в отделение полиции и сообщили, что ее дело передано в Следственный комитет. Женщина поняла, что её выбор невелик и решила как можно быстрее уехать за границу. Плоткина признаётся, что ей пришлось оставить всё, включая семью, чтобы не угодить за решетку.



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