Мнение: Подсчетные страдания

04.11.2020, 12:35, Разное

Подсчетные страдания.

Избранные комментарии из Твиттера на тему подсчета.

Я хочу сказать, что моя ярость на сегодня вечером все еще основана на предположении, что Байден победит. Но тот факт, что Трамп не был полностью отвергнут, катастрофичен.

В 2016 году полный фанатизм, демагогия, авторитаризм и некомпетентность Трампа (которые привели к гибели десятков тысяч американцев) не были полностью продемонстрированы. Спустя четыре года это так. И все же почти половина страны все еще с ним.

Что бы ни случилось, ужасно, что Трамп даже находится в избирательной гонке и даже претендует на победу.

Я думал, что более мультирасовый консерватизм может добиться успеха, несмотря на Трампа . Я не понимал, что это могло произойти из-за него.

К черту это. Я иду спать. Мне хватило трепания нервов. Я бы предпочел, чтобы бейсбольная бита с ржавыми гвоздями проткнула мне задницу без смазки, чем еще 4 года этой гребанной оранжевой чуши насильников, разжигающей страх. ЭТО, ДОНАЛЬД ТРАМП.

Что бы ни случилось, демократам нужно найти лучших кандидатов. Нам нужны задницы. Не люди, которые кайфуют, когда нас бьют по голове.

Эти досрочные результаты выборов доказывают, что мы действительно живем в новом мире. Совершенно разные реальности, где каждый не может понять другого. Действительно нестабильные времена!

Если Трамп победит, это будет величайшая афера в истории Америки. То, как он промыл мозги и обманул этих необразованных, ненавидящих себя американцев, которым просто нужен ложный кумир, должно быть изучено судебными психологами.

Я не понимаю, почему Флорида и Техас проголосовали за Трампа, когда он даже не верит в изменение климата. Ведь в обоих штатах бывает около 10 000 ураганов в год.

Хотя еще слишком рано говорить об итогах президентской гонки, это ясно: мы должны сделать больше, чтобы противостоять альтернативному информационному пространству, которое FOX News и другие СМИ Трампа создают для республиканцев. Гонка не должна быть такой близкой, учитывая объективную реальность действий Трампа.

Как все это может быть так после кошмарного крушения Трампа? Америка действительно не такая, как я думал, когда приехал сюда. Может, ее никогда и не было, и я был в заблуждении. Извините, сейчас не чувствую. К настоящему времени уже должен был быть решительный отказ от трампизма. Но его нет.

Потратив МИЛЛИОНЫ, МИЛЛИОНЫ и МИЛЛИОНЫ на рекламу, Трамп, Марк Цукерберг и Facebook успешно убедили латиноамериканских избирателей во Флориде и Техасе в том, что Джо Байден был социалистом. Это ЕБАНАЯ ШУТКА. Это все равно что сказать «Я ЗВЕЗДА БАСКЕТБОЛА НБА». Это чертовски смешно.

Думаю, уже на этой ранней стадии очевидны три вещи. Стратегия Демократов была отстойной, потому что ее было не так много. Многие американцы действительно любят фашизм. А у Трампа есть серьезная база сторонников, которые буквально готова пострадать за него. Это плохо.

Каким бы ни был окончательный исход, мое сердце разбито, когда я вижу столько людей, готовых проголосовать за Трампа после зверств, свидетелями которых мы были последние четыре года.

Мы уже знаем, что большая часть страны выступает против Трампа . Он никогда не получал поддержки большинства за все время пребывания в должности. Реальная история заключается в том, что правительственные и избирательные структуры Америки на самом деле антидемократичны, если взглянуть только на последние 20 лет.

Последние остатки демократии сейчас можно найти только в Европе и к северу от границы, а также в нескольких местах по всему миру. Остальные испорчены, извращены и пали. Америка пала. Австралиец (Мердок) загипнотизировал наше общество, и на этом все.

Немного поздно спасать выборы сейчас. Трамп был прав, красная волна идет прямо сейчас.

Это совсем не то, на что я надеялся. Америка, похоже, настроена на самоуничтожение. У нас было 4 года, чтобы увидеть, как это выглядит. И настроение такое: конечно, дайте нам еще немного этого. В это трудно поверить. Но я думаю, что это то, чем является сейчас Америка. Вау.

Вы не представляете, как сильно я надеялся, что мне никогда не придется писать, думать или говорить о Дональде Трампе после сегодняшнего вечера.

Все верно, но уровень голосов Трампа вызывает серьезные вопросы о народе, честности и моральных устоях в Америке.

Это Страна Трампа.

PS. В общем, безотносительно итогового подсчета, один итог уже есть – США оказались действительно глубоко расколотой страной и главный вопрос в том, насколько необратимы те изменения, которые принес в США Трамп.

Конечно, демократы стремились добиться явной победы над Трампом, чтобы показать, что трампизм это идеология меньшинства и не дать Трампу возможности оспаривать итоги выборов.

Теперь же получается, что даже если Трамп проиграет, то отрыв будет незначителен, а с учетом голосования по почте, наверняка оспорен, в том числе и через Верховный Суд, где у республиканцев большинство. И все это на фоне примерно равного общего числа голосов.