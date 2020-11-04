Московский театр имени Ермоловой отменил спектакли с участием Меньшикова

04.11.2020, 12:25, Новости дня

Московский драматический театр имени Ермоловой отменил спектакли с участием актера Олега Меньшикова. Об этом говорится 3 ноября на странице театра в Inatagram.

“Все спектакли с участием Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья”, – говорится в публикации.

Что послужило причиной ухудшения самочувствия Меньшикова, не уточняется. При этом другие спектакли из репертуара театра, отмечается в публикации, не отменяются.

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Дорогие зрители, к сожалению, у нас ещё одна грустная новость – все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья. Билеты на спектакли «Игроки» 12 ноября, «Макбет» 15 ноября, «1900» 18 ноября, «Оркестр мечты. Медь» 24 ноября, «Из пустоты…(восемь поэтов)» 27 ноября подлежат возврату. Средства за электронные билеты, приобретённые на нашем официальном сайте www.ermolova.ru, вернутся автоматически на карту, с которой прошла оплата. Билеты, купленные в кассе, подлежат возврату в кассу театра по 6 декабря включительно. Остальные спектакли состоятся согласно заявленному репертуару. Друзья, мы надеемся на ваше понимание и поддержку!

Публикация от Театр им. М.Н. Ермоловой (@ermolova_theater) 3 Ноя 2020 в 6:00 PST

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в Серпухове Московской области.

С 2012 года Меньшиков является худруком и директором Московского драматического театра имени Ермоловой.

Наиболее известные роли Меньшикова в кино – в фильмах “Родня”, “Покровские ворота”, “Полеты во сне и наяву”, “Утомленные солнцем”, “Сибирский цирюльник”.