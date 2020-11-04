 

Марадона госпитализирован и перенес операцию на головном мозге

04.11.2020, 12:25, Новости дня

Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер команды “Химнасия Ла Плата” Диего Марадона перенес срочную операцию на головном мозге. Об этом 4 ноября tn.com.ar сообщил его личный врач Леопольд Луци, который находился с ним у операционного стола. 

“Через полтора часа операции мы решили проблему Диего. Все прошло хорошо, теперь он останется под наблюдением. Операция была важным этапом, но отек уже прошел. Марадона не спит и сможет выздороветь”, – сказал Луци.

Накануне операции болельщики собрались у больницы в Аргентине, чтобы поддержать Марадону, сообщили на странице “B/R Football” в Twitter.

Fans have gathered outside the hospital in Argentina for Diego Maradona, who is scheduled to have surgery for a blood clot on his brain pic.twitter.com/401K70pXwL

— B/R Football (@brfootball) November 3, 2020

У 60-летнего Марадоны ранее диагностировали субдуральную гематому – это скопление крови в пространстве между твердой мозговой и паутинной оболочками мозга. Это состояние может привести к судорогам или эпилепсии, пишет издание.

В интервью телеканалу TNT Sports врач футболиста невролог Леопольдо Луке отметил, что проблема, скорее всего, вызвана аварией, но Марадона не помнит ни одного конкретного инцидента. 

Марадона за свою карьеру выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины он сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой он завоевал золото чемпионата мира. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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