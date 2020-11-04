Мнение: Все решит Усатый

04.11.2020, 12:20, Разное

До Кишинева я так и не добрался. Но материал о выборах в Молдове подготовил.

Победа во втором туре президентских выборов в Молдове зависит от избирателей кандидата, которого Россия объявила в уголовный розыск.

Накануне первого тура президентских выборов в Молдове республике предрекали цветную революцию. Лидер молдавской партии «Действие и солидарность», экс-премьер Молдовы Майя Санду, перед выборами не уставала повторять, что итоги голосования будут сфальсифицированы и что люди выйдут на площадь. Ее оппоненты и их аналитики заговорили о том, что в Кишинев из США уже прибыли специалисты по «раскачиванию лодок». Даже в день голосования — но до начала подсчета голосов — Санду заявила: ее соратниками зафиксировано более тысячи нарушений. Лидер оппозиции, по всей видимости, готовилась не признать итоговый протокол голосования. Но все обошлось. И хотя ни один из восьми кандидатов, внесенных в бюллетени, не смог набрать более половины голосов избирателей и 15 ноября состоится второй тур, в первом Майя Санду опередила идущего на второй срок действующего главу государства Игоря Додона. По мнению экспертов, именно это остановило уличные протесты.

….Надо отметить, что Додон и Санду — сторонники диаметрально противоположных векторов развития Молдовы. Если действующий президент выступает за более тесные связи с Россией, то Санду — за интеграцию с Евросоюзом. И, видимо, неслучайно, что из 149 тысяч избирателей, проголосовавших за рубежом, за Санду отдали голоса 104,4 тысячи (70%), а за Додона — всего 5400 (3,65%).

Додон не смог мобилизовать своих сторонников даже в России. Хотя для более чем 300 тысяч граждан Молдовы, живущих и работающих в России, было открыто 17 избирательных участков, правом голоса воспользовались всего 5603 избирателя. Это меньше, чем даже в США (5755), Румынии (12 912), Великобритании (16 847). Не говоря про Италию, где живет и работает около 130 тыс. граждан Молдовы, 46 442 из которых воспользовались правом голоса.

Бывший посол Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре в интервью «Новой» объяснил резкий скачок электоральной активности молдаван, живущих за пределами страны, ростом интеллектуального уровня своих заграничных соотечественников:

— Они живут и работают в такой среде, что начали понимать: от них тоже что-то зависит. Они самоорганизовались и пошли на выборы, им пришлось отстоять многочасовые очереди, и они проголосовали. И проголосовали именно за Санду.

В России же не произошло мобилизации опять же из-за «среды обитания»:

— В России люди не верят, что на выборах от них что-то зависит. Неверие россиян не могло не передаться и гражданам Молдовы, которые живут и работают в России. Поэтому-то они и проигнорировали выборы, — объяснил Алексей Тулбуре.

Удивительно, что в России Игорь Додон проиграл даже Ренато Усатому, мэру второго по значимости молдавского города Бельцы, лидера «Нашей Партии».

И это притом, что Усатый в России заочно арестован, а в апреле 2020 года его объявили в розыск, обвинив в незаконном выводе из России более 500 миллиардов рублей. Хотя именно Усатый был чуть ли не первым молдавским политиком, публично заговорившим про молдавский ландромат и выдвинувший обвинения в отмывании российских коррупционных миллиардов против целого ряда молдавских бизнесменов и политиков.

По предварительным данным, Ренато Усатый в президентской гонке стал третьим, набрав 17 процентов голосов. И для наблюдателей в Молдове очевидно, что судьбу голосования во втором туре решат голоса 227 938 избирателей, которые в первом туре проголосовали именно за него.

ПОДРОБНОСТИ

PS Не скрывал и не собираюсь скрывать, что знаком с Ренато Усатым, с которым познакомился, когда готовил вот эту публикацию…

На снимке: В тот день, когда Ренато Усатый вернулся в Молдову