 

Ученые: Роговица может противостоять заражению новым коронавирусом

04.11.2020, 12:17, Разное

Ученые, которые представляют Медицинскую школу Вашингтонского университета, расположенную в Сент-Луисе, провели исследования по поводу нового коронавируса. Оказалось, что противостоять инфекции может роговица, так как SARS-CoV-2 там не реплицируется.
Например, вирус простого герпеса, наоборот, сначала инфицирует роговицу, после чего распространяется на другие части тела пациента с ослабленным иммунитетом. Вирус Зика исследователи также обнаружили в тканях роговицы и слезах. Однако данных о таком поведении SARS-CoV-2, вызывающего новый COVID-19, пока нет.

Американские исследователи хотят более детально исследовать данное открытие. По словам доктора Джонатана Дж. Майнера, полученные результаты не доказывают, что роговицы всех людей на планете способны противостоять заражению коронавирусной инфекцией. Оказалось, что глаза не всех испытуемых были устойчивы к новому вирусу. Ученые хотят проверить уязвимость тканей вокруг и внутри роговицы, а именно конъюнктивы и слезных проток.



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