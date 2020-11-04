Ученые: «Разноцветное» питание поможет избежать преждевременной смерти

04.11.2020, 12:17, Разное

Ученые считают, что избежать наступления преждевременной смерти поможет «разноцветное» питание. Важную часть в рационе должно занимать употребление овощей и фруктов, поскольку в них содержится мало жира и холестерина.

Если человек будет придерживаться так называемой «радужной диеты», то он обогатит организм витаминами и питательными веществами, которые необходимы для улучшения общего состояния здоровья. В кондитерских изделиях содержится рафинированный сахар, влияющий на уровень глюкозы в крови. В то же время, фрукты являются хоть и сладкими, но низкокалорийными.

Сливы и виноград наполняет организм полезными антоцианами. Речь идет о натуральных растительных пигментах, обладающих мощными антиоксидантными свойствами. Они помогут предотвратить появление заболеваний сердца.

Здоровье глаз, зубов и костей сохранят зеленые овощи, поскольку в них содержится витамин К. Этот элемент к тому же необходимо для осуществления процесса свертывания крови.

Фрукты желтого и оранжевого цвета имеют бета-каротин, который организм превращает в витамин А. В капусте и грушах содержатся пищевые волокна, снижающие уровень «плохого» холестерина. Белые овощи и фрукты защищают человека от наступления инсульта.