 

Ученые: «Разноцветное» питание поможет избежать преждевременной смерти

04.11.2020, 12:17, Разное

Ученые считают, что избежать наступления преждевременной смерти поможет «разноцветное» питание. Важную часть в рационе должно занимать употребление овощей и фруктов, поскольку в них содержится мало жира и холестерина.
Если человек будет придерживаться так называемой «радужной диеты», то он обогатит организм витаминами и питательными веществами, которые необходимы для улучшения общего состояния здоровья. В кондитерских изделиях содержится рафинированный сахар, влияющий на уровень глюкозы в крови. В то же время, фрукты являются хоть и сладкими, но низкокалорийными.

Сливы и виноград наполняет организм полезными антоцианами. Речь идет о натуральных растительных пигментах, обладающих мощными антиоксидантными свойствами. Они помогут предотвратить появление заболеваний сердца.

Здоровье глаз, зубов и костей сохранят зеленые овощи, поскольку в них содержится витамин К. Этот элемент к тому же необходимо для осуществления процесса свертывания крови.

Фрукты желтого и оранжевого цвета имеют бета-каротин, который организм превращает в витамин А. В капусте и грушах содержатся пищевые волокна, снижающие уровень «плохого» холестерина. Белые овощи и фрукты защищают человека от наступления инсульта.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / В Бурятии трех полицейских обвинили в пытках подростка

15.07 / Айфон, шансон и Spotify

22.09 / Наталья Водянова поделилась первыми фото и видео со свадьбы с Антуаном Арно

03.08 / Патриарх Кирилл отреагировал на слухи о несметных богатствах: Бред достиг сознания

24.07 / Глюки в Матрице: Необъяснимые случаи в быту

17.07 / Врач рассказал об опасности мокрых скамеек и пикников в пасмурную погоду

13.09 / «Новичок» начнут продавать в «Пятёрочке»

20.09 / Мнение: Письмо: “Глядя в зеркало”

24.10 / Мнение: Шпионские истории

25.07 / Мнение: Площадка для готовой продукции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска