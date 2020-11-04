 

Ученые из Бразилии впервые реконструировали мозг динозавра Buriolestes schultzi

04.11.2020, 12:17, Разное

Бразильским ученым, которые работают в Федеральном университете Санта-Марии, впервые удалось сделать реконструкцию мозга динозавра. Палеонтологи использовали компьютерную модель, чтобы выявить внутренне устройство и размер главного органа Buriolestes schultzi.
Оказалось, что мозг у древнего динозавра, жившего 233 миллиона лет назад, был меньше горошины и весил примерно 1,5 грамма. Buriolestes schultzi был достаточно опытным охотником, добывающим ящериц, детенышей динозавров, примитивных млекопитающих и насекомых. Зрение у него было развито лучше, чем обоняние. В реконструкции мозга динозавра ученым помог ранее найденный «идеальный скелет» древнего представителя.

Как отметил доктор Родриго Мюллер, который является ведущим автором данного исследования, Buriolestes schultzi не мог похвастаться такими умственными способностями как тираннозавр. С помощью компьютерной томографии исследователи изучили внутренние полости черепа динозавра. Была создана трехмерная модель мозга, на основании которой бразильские специалисты отметили, у животных увеличилось количество обонятельных луковиц. Вместе со строением тела динозавров менялась и анатомия мозга.



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