 

Мнение: Байден

04.11.2020, 12:05, Разное

Выступил Байден. Без энтузиазма. Основной мотив выступления – еще не все потеряно, окончательные результаты будут известны завтра, а возможно – через несколько дней. Надейтесь – и мы победим.

В целом разочарование Байдена довольно велико. Он явно рассчитывал на лучший результат, но пока с этим не клеится. В моменте он все еще впереди Трампа, но динамика не в его пользу.

Правда, стоит отметить, что и до голосования вероятность победы Трампа особых сомнений не вызывала – уже на предварительном этапе стало понятно, что высокая активность в пользу именно Трампу, а досрочное голосование под 100 миллионов человек – беспрецедентно высокая активность, которой ранее не наблюдалось.

Раскол американского общества глубокий, напряжение достаточно велико, поэтому и активность. В стабильной стране выборы игнорирует до половины избирателей, но не в этот раз – сейчас все очень нестабильно.

Вопрос, наверное, лишь в том, насколько велик в итоге окажется отрыв Трампа. Если он будет достаточным, возможно, что демократы откажутся от пересчета – либо будут требовать его исключительно, чтобы затянуть время. И тогда на повестку встанет основной вопрос – если легальных способов оспорить результаты не останется, пойдут ли демократы на нелегальные, силовые. Готовность к ним есть, но начнут ли ее реализовывать – это вопрос.

Нелепо приводить прямые аналогии США с Украиной, но в определенном смысле они напрашиваются: два украинских майдана были вызваны тем, что прозападная оппозиция не имела никаких шансов на выборах. И тогда она продавливала выгодный ей результат силовым путем – в 2004 году через незаконный повторный второй тур, в 2014 – через прямой госпереворот. Американские демократы встают перед тем же выбором: в прямой борьбе они сейчас проигрывают, шанс у них возникает лишь в неправовой поле. Но то, что нормально для Украины и прочих диких бантустанов, для США ментально сложно. Их демократия все-таки достаточно устойчива, и если манипуляции с законом и подтасовки – это вполне допустимая и нормальная практика в обществе сплошных юристов, то прямое его нарушение психологически потребует серьезных усилий.

Пока Байден не признает поражение, хотя нормальный гроссмейстер никогда не сидит до последней пешки, а фиксирует результат, как только он становится очевидным. Любитель – да, он будет сидеть за доской до конца. Демократы – не любители, но на кону сейчас очень много, поэтому они вынуждены непрофессионально тянуть время, пытаясь в состоянии его жесткого дефицита выбрать окончательную модель реагирования на надвигающееся поражение.

Источник: Эль Мюрид



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