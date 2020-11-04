Рита Дакота запишет с рок-группой «Ария» совместную композицию

04.11.2020, 11:53, Разное

Рита Дакота пояснила своим поклонникам в микроблоге Instagram о том, что она подружилась с легендарными рок-музыкантами из «Арии». Группа сама предложила артистке сотрудничество и запись совместной композиции.

По словам Риты Дакоты, ей сложно было поверить в то, что участники «Арии» обожают ее музыку. Когда певице предложили спеть вместе с ними, она расплакалась. Кроме этого, музыканты не только сами фотографировались с артисткой, но и запечатлели с ней своих жен. Если бы Рите Дакоте рассказали о таком развитии событий десять лет назад, она бы не поверила в это. Знаменитость призналась поклонникам, что «обожает быть музыкантом» и благодарна своей жизни за все, что с ней происходит.

Поклонники поздравили Риту Дакоту с таким поворотом в ее карьере. Они отметили, что всегда радуются успехам любимой исполнительницы и с нетерпением будут ждать совместную работу певицы и группы «Арии».